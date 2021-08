Do Česka přijíždí na třídenní návštěvu německý prezident Steinmeier

Do České republiky dnes přijíždí německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Na třídenní návštěvu by měl přicestovat z Berlína vlakem. V Lánech jej čeká večeře s prezidentem Milošem Zemanem, oficiální jednání mají naplánováno až na čtvrteční dopoledne.

Na Pražském hradě německého prezidenta uvítá Zeman s vojenskými poctami. Setkání bude předcházet pieta v kryptě pravoslavného kostela v Resslově ulici, kde Steinmeier uctí památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Steinmeier do Národního památníku hrdinů heydrichiády přijde jako první hlava německého státu.

Ve čtvrtek se německý prezident setká také s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) je v plánu v pátek. Vedle Prahy navštíví Steinmeier také Ústí nad Labem. V severočeském městě si mimo jiné prohlédne multimediální expozici nazvanou Naši Němci

Německá média považují za mimořádné, že se Steinmeier do Česka vydává vlakem. Je to jeho první taková zahraniční návštěva. Prezidentský palác to označuje za ukázku blízkosti obou zemí a demonstraci výhod otevřených hranic.