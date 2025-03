Divoké dětství půvabné herečky: Jako malou mě museli šacovat!

Půvabná herečka přiznala, že jako malá přidělala rodičům spoustu starostí.

Sympatická herečka Elizaveta Maximová se účastnila křtu knihy Děcko. Ještě aby ne, když také hraje hlavní roli ve stejnojmenném seriálu, který je k vidění na obrazovkách České televize. U té příležitosti si chvíli promluvila s novináři magazínu eXtra.cz

Když už se křtí Děcko, o čem jiném mluvit, než o dětech a dětství? Elizaveta prý byla jako malá k neuhlídání: „Já jsem byla velmi neposedné dítě. Byla jsem dítě, které dělalo rodičům hodně neplechy,“ přiznává rozesmátá herečka.

„Neustále jsem milovala brouky, pulce, sbírala jsem kdekoli holubí vajíčka a všechno jsem to nosila domů, takže mě museli rodiče a prarodiče vždycky prošacovat, jestli si v kapsách nenesu berušky, motýly, chrobáky a tak dál,“ naznačila domácí režim ne nepodobný dobovým hraničním kontrolám.

Všichni to ale doma brali s nadhledem, zdá se, protože žádné bití nebo pohlavky Elizavetě vzpomínky na dětství nehyzdí: „Nepamatuju si to. Ale měla jsem opravdu šťastné dětství a bylo to i tím, že jsem trávila dost času s prarodiči,“ usmívá se.

Na dotaz, zda plánuje i vlastního potomka, odpovídat nechtěla. Místo toho se řeč stočila k nedávnému předávání Českých lvů, které si herečka výsostně užila: „Letošní lvi byli opravdu krásní. Byl to krásný přenos. Moc se mi líbilo, jak to pojal ten tvůrčí tým. Měla jsem radost ze spousty přátel, kteří získali cenu.“

Potěšil ji i úspěch akce – na křest knihy totiž dorazil početný zástup fanoušků: „Nečekali jsme tak velký úspěch, ale moc jsme doufali, že seriál Děcko bude v divácích rezonovat. Se seriálem jsme strávili půl roku života, byla to fakt výjimečná parta tvůrců a opravdu jsme chtěli, aby to diváky bavilo, rozněžnilo a aby se do povědomí víc dostalo téma adopce,“ řekla pro deník Blesk.