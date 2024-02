Díky umělé inteligenci se má ekonomika EU rozrůst o 600 miliard eur

Zavedení umělé inteligence by mohlo do roku 2030 podpořit evropskou ekonomiku o dalších 600 miliard eur v hrubé přidané hodnotě (HPH), což se rovná hodnotě evropského stavebnictví.

Tato prognóza, prezentovaná ve zprávě „Unlocking Europe's AI's Potential in the Digital Decade“ společnosti Strand Partners pro Amazon Web Services (AWS), poukazuje na významný ekonomický dopad, který by AI mohla mít a který by mohl zvýšit celkový ekonomický dopad zavádění technologií v regionu na 3,4 bilionu eur.

Ekonomický dopad AI a její přijetí v podnicích

V Evropě již umělou inteligenci přijala třetina podniků a od loňského roku zaznamenalo její nasazení 32% nárůst. Zpráva zdůrazňuje, že AI častěji využívají větší podniky, které ji přijaly v 51 %, zatímco malé a střední podniky (MSP) v 31 %. Přestože se podniky využívající AI potýkají s problémy, jako je získávání talentů, obavy z regulace a náklady na implementaci, hlásí zvýšení příjmů a produktivity.

Řešení nedostatku digitálních dovedností v Evropě a obav z regulace

Aby Evropa plně využila potenciál AI, musí čelit nedostatku digitálních dovedností a nejistotě v oblasti regulace. V současné době 61 % evropských podniků identifikuje nedostatek dovedností, který ovlivňuje jejich výkonnost, a 26 % jej uvádí jako překážku pro zavádění AI. Vzhledem k tomu, že Evropská komise pravděpodobně nesplní svůj cíl dosáhnout do roku 2030 počtu 20 milionů odborníků na informační a komunikační technologie, je překlenutí této mezery zásadní. Kromě toho 21 % podniků považuje právní nejistotu a nejistotu ohledně dodržování předpisů za významné překážky, které vedou ke snížení investic do technologií.

Potenciál umělé inteligence pro řešení společenských problémů

Navzdory problémům panuje ohledně společenského dopadu AI optimismus. Polovina Evropanů věří, že AI vytvoří více pracovních příležitostí než rizik, a 65 % očekává, že AI do pěti let změní zdravotnictví a vzdělávání. Více než polovina Evropanů také považuje AI za klíčovou při řešení velkých výzev, jako je změna klimatu a kontrola nemocí.

Cloudová výpočetní technika jako klíčový faktor

Cloudové technologie jsou pro zavádění AI zásadní, přičemž 53 % evropských podniků uvádí, že jejich význam od roku 2022 vzrostl. V současné době ji 80 % podniků považuje za zásadní nebo důležitou, a proto je udržení této dynamiky zásadní pro dosažení cíle EU, aby do roku 2030 využívalo cloudové technologie 75 % podniků.

Závěrem lze říci, že ačkoli AI nabízí Evropě významné hospodářské a společenské přínosy, řešení nedostatku digitálních dovedností a regulačních otázek je klíčem k uvolnění jejího plného potenciálu. Se správnou podporou a prostředím by umělá inteligence mohla hrát v hospodářské a digitální budoucnosti Evropy transformační roli.