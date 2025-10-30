Děti, které zabíjely: Skutečné případy dětských vrahů
30. 10. 2025 – 16:18 | Zpravodajství | Alex Vávra
Děti a dospívající by měli symbolizovat nevinnost a naději, ne chladnokrevné násilí. Přesto se v historii objevili mladí vrazi, jejichž činy šokovaly celý svět. Od britské Mary Bell po amerického Harveyho Robinsona – příběhy, které dokazují, že zlo může mít i dětskou tvář.
Dětské vraždy patří k nejtemnějším kapitolám lidské psychiky. Když se pachatelem stane dítě nebo dospívající, společnost se otřese a začne hledat vysvětlení. Jak je možné, že se v tak mladém věku rozvine schopnost krutosti, která přesahuje hranice pochopení? Případy, které otřásly světem, ukazují různé tváře dětského násilí – od chladného kalkulu po bezcitnou zvědavost, od vlivu prostředí až po čiré psychické poruchy. Každý z nich zůstává děsivou připomínkou toho, že zlo se může zrodit i v dětské duši.
Mary Bell – dětská vražedkyně z Newcastle
Mary Bell se narodila v roce 1957 v Anglii a už v jedenácti letech zabila dva malé chlapce. Pocházela z rozvrácené rodiny, matka byla prostitutka a často ji bila, zatímco otec byl zločinec. Mary své oběti uškrtila a na místě činu zanechávala ručně psané, znepokojivé vzkazy. Její chování po činu působilo mrazivě – navštěvovala pohřeb jedné z obětí a chovala se lhostejně, dokonce pobaveně. Po dopadení byla poslána do nápravného zařízení a propuštěna ve věku 23 let. Její případ dodnes vyvolává otázku, zda byla obětí okolností, nebo zrozeným monstrem.
Nehemiah Griego – masakr vlastní rodiny
Nehemiah Griego z Nového Mexika se v roce 2013, ve věku pouhých patnácti let, rozhodl vyvraždit celou svou rodinu. Zastřelil oba rodiče a tři malé sourozence, než byl zadržen policií. Vyšetřování odhalilo, že chlapec dlouhodobě trpěl depresemi a měl násilné fantazie, které sdílel online. Fascinovala ho vojenská síla a chtěl být známý jako ten, kdo „dokázal něco velkého“. Po činu plánoval pokračovat v útoku na místní kostel. Jeho případ otřásl Spojenými státy a otevřel diskuzi o přístupu mladistvých k palným zbraním i o zanedbané psychické péči.
Graham Young – otrávený génius
Graham Young, známý jako „jedovatý chlapec“, byl britský teenager posedlý chemií a otravami. Už ve čtrnácti letech experimentoval s jedem na svých příbuzných a vedl si podrobný deník o jejich reakcích. Když byl odhalen, skončil v psychiatrickém ústavu, kde se měl léčit, ale místo toho své znalosti prohloubil. Po propuštění pokračoval v experimentech, tentokrát na kolezích v práci, z nichž několik zabil. Young fascinoval i děsil odborníky – měl mimořádnou inteligenci, ale naprosto postrádal empatii. Jeho život skončil ve vězení v roce 1990, kde údajně zemřel na infarkt.
Harvey Robinson – teenager s duší predátora
Harvey Robinson byl americký sériový vrah, který vraždil už jako šestnáctiletý. V letech 1992 až 1993 zabil tři ženy v Pensylvánii, přičemž útoky byly extrémně brutální a sexuálně motivované. Robinson byl výjimečný tím, že na rozdíl od mnoha jiných mladistvých vrahů nebyl ovlivněn nikým jiným – jednal z vlastního chtíče a touhy po moci. Policie ho dopadla jen náhodou, když se vrátil na místo činu, aby dokončil útok na přeživší oběť. Jeho chladnokrevnost šokovala vyšetřovatele i psychiatry. Případ Robinsone ukázal, že i velmi mladý člověk může rozvinout plnohodnotný profil sériového vraha.
Elmer Wayne Henley Jr. – chlapec, který se stal lovcem
Elmer Wayne Henley Jr. byl teenager, který se stal pomocníkem nechvalně známého sériového vraha Deana Corlla. Pomáhal mu lákat chlapce na falešné večírky a výměnou za peníze nebo dárky přiváděl další oběti. Když se Corll pokusil zabít i jeho, Henley ho zastřelil a přiznal se k účasti na vraždách více než dvaceti mladíků. Tvrdil, že zpočátku netušil, co se s oběťmi děje, ale později se do zločinů aktivně zapojil. Jeho výpověď odhalila děsivý svět manipulace, vydírání a zvrácené závislosti. Dodnes je Henley uvězněn a jeho jméno zůstává symbolem ztracené morálky mladé generace.
Charles Starkweather – vrah z amerického středozápadu
Charles Starkweather byl devatenáctiletý mladík, který v 50. letech společně se svou přítelkyní Caril Ann Fugate zabil jedenáct lidí během útěku napříč Nebraskou a Wyomingem. Vraždy páchal s chladnokrevnou brutalitou, ale sám se viděl jako oběť společnosti. Inspiroval se postavami z populární kultury a toužil po slávě, kterou mu měl přinést chaos. Jeho čin vyvolal celonárodní hysterii a stal se námětem pro filmy i knihy, které zkoumaly romantizovanou podobu zla. Starkweather byl nakonec popraven na elektrickém křesle, zatímco Caril Ann dostala nižší trest. Příběh obou dodnes fascinuje i děsí, protože zrcadlí temnou stránku amerického snu.
Robert Thompson a Jon Venables – vrazi malého Jamese Bulgera
Robert Thompson a Jon Venables byli desetiletí chlapci, kteří v roce 1993 unesli a zavraždili dvouletého Jamese Bulgera v Liverpoolu. Celý čin byl zachycen bezpečnostními kamerami, které ukazovaly, jak chlapci odvádějí nic netušící dítě z nákupního centra. Následovalo brutální týrání, které skončilo smrtí malého Jamese u železniční trati. Veřejnost reagovala šokem a hněvem, Británie zažila jednu z největších debat o věku trestní odpovědnosti. Oba chlapci byli odsouzeni, ale po dosažení dospělosti dostali novou identitu. Jejich příběh zůstává synonymem dětské krutosti a ztracené nevinnosti.
Případy dětských vrahů vyvolávají hluboké otázky o původu zla a hranicích lidské psychiky. Mnozí z nich vyrůstali v násilném nebo zanedbaném prostředí, jiní byli jednoduše bezcitní a inteligentní manipulátoři. Společné mají to, že nás děsí právě svou mladostí – činy, které by člověk čekal od zkažených dospělých, spáchaly děti. Každý z těchto příběhů ukazuje jinou tvář lidské temnoty a připomíná, že nevinnost není vrozená jistota, ale křehká rovnováha, kterou může zlomit bolest, zanedbání nebo vlastní duševní prázdnota.