Dědic po Jiřím Krampolovi je jasný: "Notářka už se mi ozvala"
8. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Už víme, kdo převezme pozůstalost slavného herce.
Kolem pozůstalosti oblíbeného herce panovala nejistota a zmatky. Legendární Jiří Krampol totiž před smrtí nesepsal žádnou závěť a přidělená notářka tak musela dědictví vyřešit sama.
Už před několika týdny vyplula na veřejnost informace, že dědit bude pravděpodobně Jiřího vyženěný syn Martin Krampol, kterého si herec oblíbil natolik, že mu předal své příjmení a považoval ho prakticky za vlastního.
Martin pak potvrdil, že mu Jiří slíbil, že nepřijde zkrátka, ale že nic oficiálně potvrzeného nemá a počká si proto na skutečné vyjádření od zmiňované notářky.
Které nakonec opravdu přišlo. „Ano, notářka se mi už ozvala. Ještě jsem u ní nebyl, teprve tam půjdu. Snad za měsíc budu vědět víc,“ napsal Martin Krampol pro eXtra.cz.
Pokud však úřady nějakým zázrakem někde nenašly nějaké schované poklady, nemusí se Martin těšit na žádné pohádkové bohatství.
Jiří Krampol totiž sice na vrcholu kariéry vydělával velmi solidně, ale sám moc dobře věděl, že peníze si do rakve nevezme a většinu financí utratil za zážitky a cestování.
Na účtu měl údajně něco přes 300 tisíc korun, z čehož si ale ještě odečte svůj dluh pečovatelský dům a část možná padne na uhrazení pohřbu. Martin by si tak teoreticky mohl přijít zhruba na jednu velmi dobrou výplatu, tedy něco okolo 100 tisíc korun.