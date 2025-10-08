Krutý konec! Oblíbený pořad zmizí z obrazovek. Moderátor neví, co bude dál
8. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Přes všechnu upřímnou snahu se pořadu nedařilo, jak by si vedení představovalo.
Když se loni na Silvestra s velkou pompou po desetileté pauze vrátila kdysi populární talk show Sejdeme se na Cibulce, vedení TV Barrandov si určitě malovalo trochu jiný scénář, než jaký ve skutečnosti následoval.
Nutno připustit, že moderátor Aleš Cibulka, jehož jméno nese i pořad, dal práci naprosto všechno, co mohl. Snažil se, sháněl zajímavé hosty, pracoval až do úmoru... Jenže co z toho, když se nikdo nedíval.
„Důvodem je sledovanost. Vůči Alešovi nás to velmi mrzí, protože je obrovský profesionál a pro ten pořad dělal první, poslední, přinášel neskutečně zajímavé a vtipné hosty. Ale divák je král, divák rozhoduje,“ tvrdí vysoce postavený zdroj s TV Barrandov pro eXtra.cz.
Sám Cibulka to vzápětí potvrdil: „Je to tak, 143. díl pořadu Sejdeme se na Cibulce, který odvysílá televize Barrandov na konci října, bude prozatím poslední. Jak mi potvrdilo programové oddělení, do konce roku pak diváci uvidí v našich pravidelných časech ty nejlepší díly, které jsme v téhle sezóně natočili.“
Moderátora se ale televize zbavovat nechce: „Mohu potvrdit, že v současné době jednám s vedením TV Barrandov o novém formátu. Hned jak se na něčem domluvíme, dám vám vědět. Vzkřísit ‚starý dobrý Barrandov‘ dá sice práci, ale my se nevzdáváme a děkujeme všem divákům, kteří nás znovu objevili,“ věří Cibulka.
Že by se snad na něčem s vedením nedohodl, moc pravděpodobné není. Vedení dává dlouhodobě najevo, že s Cibulkou počítá – však moderoval i jarní tiskovku TV Barrandov.
I kdyby ale došlo k překvapivé neshodě a odchodu, bez práce by Cibulka neskončil. Také totiž spolupracuje s Českým rozhlasem, píše knížky, připravuje kalendáře a angažuje se v celé řadě dalších projektů.