Dnes je středa 8. října 2025., Svátek má Věra
Počasí dnes 13°C Oblačno

Běloška hraje černošku? Režisér: "Veřejnosti je to srdečně jedno"

8. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Běloška hraje černošku? Režisér: "Veřejnosti je to srdečně jedno"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Podle režiséra inscenace nedává smysl kopírovat americké spory.

V divadle Na Fidlovačce bude k vidění inscenace a divadelní adaptace knihy Leo Rostena Pan Kaplan má třídu rád o židovských uprchlících a jejich jazykové bariéře v Americe v době druhé světové války.

Její autor, herec, režisér a dramaturg Miroslav Hanuš slibuje citlivou kombinaci vážných témat i odlehčených, komediálních pohledů.

V některých západních zemích by nicméně dozajista přišel poprask kvůli skutečnosti, že Petra Jindrová, česká herečka světlé pleti, si v inscenaci zahraje postavu s tmavou pletí.

Hanuš žádný problém nevnímá: „Principem herectví je proměňovat se v někoho jiného. Já budu hrát pana Kaplana, a také nejsem pan Kaplan. Důležité je se nikomu nevysmívat a dělat věci s láskou.“

Historický kontext je podle Hanuše v Česku úplně jiný než na Západě, kde existuje fenomén takzvané blackface, kdy černochy hráli teatrálně nalíčení běloši: „U nás taková souvislost není a tupě kopírovat americké spory nedává smysl,“ uvádí.

Bílou herečku navíc obsadil spíš z nutnosti než z trucu: „Nevím o žádné černošské herečce, která by dokonale česky mluvila, hrála a ještě zpívala. Kdybych takovou znal, rád ji obsadím. Ale u nás není z čeho vybírat,“ prohlásil.

Režisér je přesvědčen, že divák jeho pohled pochopí: „Široké veřejnosti je to srdečně jedno. Divák chápe, že jde o divadlo, že se hraje role. Absurdní by bylo, kdyby se herec měl omlouvat za to, že hraje někoho jiného,“ dodal.

Tagy:
divadlo režisér obsazení
Zdroje:
Extra.cz, iDnes.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Hokejisté Sparty vyhráli v Curychu 2:1 a mají jisté play off Ligy mistrů

Následující článek

Dědic po Jiřím Krampolovi je jasný: "Notářka už se mi ozvala"

Nejnovější články