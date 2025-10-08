Běloška hraje černošku? Režisér: "Veřejnosti je to srdečně jedno"
8. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Podle režiséra inscenace nedává smysl kopírovat americké spory.
V divadle Na Fidlovačce bude k vidění inscenace a divadelní adaptace knihy Leo Rostena Pan Kaplan má třídu rád o židovských uprchlících a jejich jazykové bariéře v Americe v době druhé světové války.
Její autor, herec, režisér a dramaturg Miroslav Hanuš slibuje citlivou kombinaci vážných témat i odlehčených, komediálních pohledů.
V některých západních zemích by nicméně dozajista přišel poprask kvůli skutečnosti, že Petra Jindrová, česká herečka světlé pleti, si v inscenaci zahraje postavu s tmavou pletí.
Hanuš žádný problém nevnímá: „Principem herectví je proměňovat se v někoho jiného. Já budu hrát pana Kaplana, a také nejsem pan Kaplan. Důležité je se nikomu nevysmívat a dělat věci s láskou.“
Historický kontext je podle Hanuše v Česku úplně jiný než na Západě, kde existuje fenomén takzvané blackface, kdy černochy hráli teatrálně nalíčení běloši: „U nás taková souvislost není a tupě kopírovat americké spory nedává smysl,“ uvádí.
Bílou herečku navíc obsadil spíš z nutnosti než z trucu: „Nevím o žádné černošské herečce, která by dokonale česky mluvila, hrála a ještě zpívala. Kdybych takovou znal, rád ji obsadím. Ale u nás není z čeho vybírat,“ prohlásil.
Režisér je přesvědčen, že divák jeho pohled pochopí: „Široké veřejnosti je to srdečně jedno. Divák chápe, že jde o divadlo, že se hraje role. Absurdní by bylo, kdyby se herec měl omlouvat za to, že hraje někoho jiného,“ dodal.