Italská vesnice si udržuje tradici sounáležitosti milým rituálem
15. 1. 2026 – 14:04 | Zpravodajství | Alex Vávra
V horské vesnici Villavallelonga se každoročně odehrává hostina, která nemá nic společného s turismem ani folklorem. Panarda je živý rituál sdílení, paměti a solidarity, díky němuž se malé město v Abruzzu už po staletí drží pohromadě.
Villavallelonga neleží na žádné trase, kudy by se projíždělo náhodou. Je sevřená horami v oblasti Marsica, stranou světa, který spěchá a zapomíná. Má necelou tisícovku obyvatel, kamenné domy, středověký borgo a paměť plnou příběhů, které se tu nepřipomínají v muzeích, ale v každodenním životě. Místo, kde minulost není dekorací, ale přirozenou součástí přítomnosti. Právě tady, v lednovém chladu a tichu hor, se každý rok odehrává jedna z nejpozoruhodnějších italských tradic – Panarda. Ne jako folklor pro diváky, ne jako turistická atrakce, ale jako živý rituál sdílení, paměti a sounáležitosti.
Město samo působí klidně, ale ne ospale. Stopy zemětřesení z roku 1915 jsou stále patrné v ruinách domů i v prázdných místech, kde kdysi stál hlavní kostel. Přesto Villavallelonga nepůsobí melancholicky. Je v ní zvláštní rovnováha mezi tím, co bylo ztraceno, a tím, co zůstalo. Hrdost bez patosu, historie bez tíhy. Právě tahle rovnováha dává Panardě její skutečný význam.
Panarda jako společná povinnost
Panarda není jedna hostina, ale desítky hostin rozesetých po celém městě. Není to restaurace, ale otevřené domy. Není to událost na programu, ale proces, který trvá celé dny. Jídlo se připravuje společně, rozdává se bez nároku na odměnu a jí se tam, kde zrovna vznikne prostor – u ohně, na náměstí, v kuchyni, na ulici. Neexistuje seznam hostů ani pozvánky. Každý dostane. Nikdo neplatí. Nikdo nepočítá porce.
Už několik dní před 16. lednem se městem šíří vůně fazolí, těstovin, masa a vývarů. Probíhají průvody, zpívají se písně o Sant’Antoniovi, objevují se masky vlků, ďáblů a zlých duchů, které připomínají nástrahy, jimž světec čelil. Děti chodí po domech, zpívají a dostávají drobnosti. Lidé se zastavují, dávají se do řeči, jedí spolu. Panarda se neodehrává na jednom místě, ale všude zároveň.
Výrazným symbolem slavností jsou koruny Sant’Antonia spletené z ferratelle, sušených fíků, bobů, kaštanů, pomerančů, jablek a dalších darů. Visí na domech, ve stájích, v kuchyních i nad vchody. Připomínají ochranu, hojnost a závazek, který je s touto tradicí spojen. Nejde o výzdobu, ale o znamení, že dům je připraven hostit.
Samotný den Panardy začíná procesím se sochou Sant’Antonia. Průvod pomalu stoupá městem ke kostelu Madonna delle Grazie za zpěvu a hudby. Většina obyvatel jde spolu, starší lidé sledují dění z balkonů a dveří svých domů. Večer se pak otevřou desítky domácností. Tradičně smí Panardu hostit pouze rodiny Bianchi a Serafini, jejichž legendy stojí u zrodu celé tradice. Každý hostitel je s nimi spojen rodovou linií, a právě tím je zajištěno, že se hostiny může účastnit celé město.
Město, které si pamatuje
Příběhy, z nichž Panarda vyrůstá, jsou staré staletí, ale nejsou mrtvé. Legenda rodiny Serafini vypráví o paktu s ďáblem, který byl zrušen kvůli zapomenuté soli a následnému slibu zasvětit úrodu Sant’Antoniovi. Příběh Bianchiových mluví o dítěti uneseném vlkem, které bylo zázračně zachráněno. Oba končí stejně – závazkem krmit, hostit a dělit se. Ne jednou, ne symbolicky, ale navždy.
To, co dává Panardě sílu, není samotná legenda, ale skutečnost, že se stále naplňuje. Mladí lidé, kteří kvůli práci odešli do Říma, Milána nebo do zahraničí, se na lednové oslavy vracejí. Ne proto, že by museli, ale proto, že chtějí. Festival pro ně není návratem do minulosti, ale potvrzením identity. Vědomím, odkud pocházejí a kam patří.
Slovo, které se ve Villavallelongze opakuje nejčastěji, je communità. Společenství. Vědomí, že přežití nikdy nebylo individuální záležitostí. Že v horách, daleko od center moci a bohatství, bylo vždy nutné spoléhat jeden na druhého. Panarda tuto zkušenost nepřipomíná teoreticky, ale prakticky. Tím, že se vaří, rozdává a jí.
Panarda ve Villavallelongze přežila moderní dobu právě proto, že se jí nepodřídila. Nevysvětluje se, neprodává se, neinscenuje se. Prostě se dělá. V kuchyních, u ohňů, u stolů. Připomíná, že jídlo může být víc než pokrm. Může být slibem, pamětí, projevem víry i tichým lepidlem, které drží lidi pohromadě. A v tom spočívá její skutečná, nenápadná síla.