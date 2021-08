Dáma, která to s flintou uměla líp než chlapi

Už jako teenagerka dokázala uživit rodinu lovem a jako ostrostřelkyně uspěla v showbyznysu a stala se národní ikonou slavnou nejen v Americe, ale i za mořem. Křehká dívenka Annie Oakleyová, která se s bouchačkou uměla ohánět líp než kdejaký pistolník, se narodila před 161 lety.

Pro kvakery je typické odmítání násilí. Mohou však nastat výjimečné situace, kdy se členové této komunity chopí zbraní. Slavným příkladem je čarostřelkyně Annie Oakleyová. Přišla na svět 13. srpna 1860 v Ohiu jako Phoebe Ann Moseyová a jako šesté z devíti dětí do kvakerské rodiny, která musela čelit každodennímu boji o holé přežití. Jejich pronajatá farma na obživu nestačila, a když Annie v roce 1866 zemřel otec, matka nedokázala ji a několik jejich dalších sourozenců uživit. Dívenka tedy skončila u pěstounů, kde si po všech stránkách vytrpěla své. A tak vzala do útlých rukou flintu.

Kdepak, vražedkyní se nestala. Už jako malá se naučila střílet a rozhodla se, že svého talentu využije k obživě - chodila na lov. S puškou to uměla náramně. Jak později uvedla, nejraději střílela na běžící zvěř. Tím jí nejen dala určitou férovou šanci, ale zároveň si trénovala rychlost a přesnou mušku. Brzy začala ulovenou zvěř prodávat do okolních restaurací a hotelů. Během pár let díky tomu splatila hypotéku na farmu a vrátila se k matce.

Po lovu přišel showbyznys

Pak už to šlo ráz na ráz. V Cincinnati se přihlásila do soutěže o sto dolarů se známým ostrostřelcem a showmanem Frankem E. Butlerem. Ten drobnou, 1,52 metru vysokou patnáctiletou dívenku nepovažoval za vážného soupeře. Annie jej ale porazila a Frank nejen že nezahořkl, ale ještě se do své soupeřky zamiloval, oženil se s ní a podporoval ji jako manažer a asistent, protože skutečnou střeleckou hvězdou byla od této chvíle ona. Jezdili spolu se svou kočovnou střeleckou show, a tehdy také čerstvá paní Butlerová začala používat umělecké jméno Annie Oakleyová.

Nejpozději v okamžiku, kdy si ji v roce 1885 pro svou proslulou Wild West Show najal William Cody, vulgo Buffalo Bill, stala se Annie národní ikonou, která plnila sály po celém světě. Svým elegantním vystupováním a svými kousky dokázala oslovit vybrané obecenstvo od královny Viktorie po papeže a císaře Františka Josefa. Oslňovala svou téměř dokonalou muškou, když dokázala šestkrát zasáhnout vyhozené hrací kostky nebo karty dříve, než spadly na zem. Traduje se, že pruskému korunnímu princi a pozdějšímu císaři Vilémovi II. dokonce vystřelila hořící cigaretu z úst. To je ovšem legenda, ve skutečnosti mu ustřelila popel z hořící cigarety, kterou držel v ruce. Stejně jako je zřejmě dobře vymyšlenou historkou i to, že ho prý během první světové války sarkasticky požádala, zda by na něj nemohla zkusit vystřelit ještě jednou.

Charita a boj za práva žen

Annie byla také bojovnicí za rovnoprávnost žen. Nabídla například americkému prezidentovi Williamu McKinleymu vytvoření padesátičlenné ženské odstřelovačské jednotky pro válku proti Španělsku v roce 1898, což bylo s díky odmítnuto. Annie své popularity využila k tomu, aby pro ženy požadovala rovné odměňování a pracovní podmínky, a především pak právo nosit zbraň. Říká se, že naučila zacházet se zbraní 15 tisíc žen.

V roce 1901 se Annie vážně zranila při železniční nehodě. Nakonec se z toho sice vylízala, u Buffalo Billa ale skončila. Následně se s manželem věnovala vlastním estrádním vystoupením a charitě. Pár sice zůstal bezdětný, Annie ale nezapomněla na své těžké dětství a finančně podporovala organizace starající se o sirotky. V roce 1922 se znovu vážně zranila při autonehodě s manželem. To jí vážně nalomilo zdraví a 3. listopadu 1926 v 66 letech zemřela. Manžel ji přežil o pouhých 18 dní. Říká se, že po její smrti ze žalu přestal jíst a zemřel hlady.

O popularitě Annie Oakleyové svědčí filmy (sama si v několika krátkých němých westernových filmech dokonce zahrála), knihy, komiksy, počítačové hry i muzikál. A samozřejmě nelze opomenout ani její slavný bonmot: „Miřte na vysoký cíl - a zasáhnete jej.“