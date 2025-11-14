Dalším místopředsedou Sněmovny se stal Skopeček, Richterová neuspěla
14. 11. 2025 – 13:48 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dalším místopředsedou Sněmovny se stal nominant ODS Jan Skopeček, jenž zastával stejnou funkci také v minulém volebním období.
Poslanci ho zvolili v dnešním druhém kole tajné volby. Jedna ze čtveřice místopředsednických pozic zůstala neobsazená. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů a bývalá místopředsedkyně dolní komory Olga Richterová dnes neuspěla, stejně jako v prvním volebním kole na ustavující schůzi.
Pětačtyřicetiletý Skopeček získal 121 ze 185 poslaneckých hlasů. Richterová jich obdržela 30. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Ke zvolení byl potřebný zisk nejméně 93 hlasů. Skopeček po ohlášení výsledků poděkoval za podporu a slíbil, že bude všem měřit stejným metrem. Šéf poslanců ODS Marek Benda ocenil před novináři Skopečkovo zvolení, stalo se tak podle něj ale po drobném zádrhelu.
Na ustavující schůzi poslanci zvolili místopředsedy adepty koaličních ANO a Motoristů Patrika Nachera a Jiřího Bartáka. Ke zvolení tehdy bylo nutné získat nejméně 98 poslaneckých hlasů. Nacher jich obdržel 144 a místopředseda Motoristů Barták 113. Skopeček se ziskem 78 hlasů neuspěl, byť jedna místopředsednická pozice náleží podle plánů nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů občanským demokratům. Skopeček se podle zjištění ČTK před dnešním hlasováním přišel představit na klub Motoristů.
Neobsazené místo má připadnout hnutí STAN, které svého předsedu Víta Rakušana zatím nemohlo nominovat s ohledem na jeho členství v končící vládě Petra Fialy (ODS). Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení nastupující koalice nepočítá. Předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová novinářům po volbě řekla, že hnutí očekává, že budou platit dosavadní dohody a poslední místo ve sněmovním předsednictvu zůstane neobsazené do chvíle, něž bude moci Rakušan kandidovat.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib pokládá za zvláštní, že ve sněmovním vedení nezbylo místo pro ženu. Případná nominace Richterové do další volby bude podle něj na klubu. "Za nás by byla Olga Richterová určitě kompetentní a zkušenou místopředsedkyní Sněmovny," řekl novinářům.
V souvislosti se Skopečkovým výsledkem v prvním kole na ustavující schůzi občanští demokraté vinili ANO, SPD a Motoristy z toho, že nedodržují ani vlastní nabídky. Jeho nezvolení dávali do souvislosti se sporem nastupující koalice a končící vlády o to, zda do Sněmovny opětovně pošle návrh státního rozpočtu na příští rok. Fialův kabinet předložil návrh rozpočtu dolní komoře ve středu.
Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá připustila, že odeslání rozpočtu hrálo roli. "Nebylo to jen to. My jsme chtěli celou situaci zklidnit, diskutovali jsme o tom na klubu. Chtěli jsme vyslyšet prosby o nějaké rozumné fungování v rámci Sněmovny," řekla novinářům. Zvolení Richterové podle ní nebylo vzhledem k rozdělení postů ve hře, naopak pokládá od Pirátů vůči zbytku opozice za nekorektní, že vlastního kandidáta vůbec navrhli.
V minulém volebním období narazil v listopadu 2021 na ustavující i další schůzi u tehdejší sněmovní většiny ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů nominant ANO Radek Vondráček. Hnutí ANO následně navrhlo místo něj Karla Havlíčka, jehož Sněmovna zvolila v únoru 2022. V předminulém období poslanci zvolili kandidáta ODS, nyní končícího premiéra Fialu místopředsedou Sněmovny na třetí pokus.