Důchod deset tisíc? Legendární Pavel Zedníček promluvil o směšně nízkých příjmech ve stáří
14. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný herec promluvil o důchodu a příjmech ve stáří.
Slavný herec Pavel Zedníček je sice i ve stáří pořád velmi aktivní a hraje, kde jen může, pro značnou část publika nicméně až nadosmrti zůstane napevno spjat především se svého času nesmírně populární vědomostní soutěží Kufr.
Že by ale snad dostával ve stáří stejný kufr peněz, z něhož si vítěz soutěže mohl vybírat na konci každého dílu, se úplně tvrdit nedá. V poslední době byly dokonce slyšet spekulace, že by Zedníček měl mít důchod ve výši ubohých deset tisíc korun.
Herec to ale upřesnil: „Tehdy jsem přišel na úřad a paní mi řekla, že mám dostat deset tisíc. To ale bylo už před lety. Teď je situace jiná. Peněz z důchodu už mám víc. Přidali mi. Takže klídek, všechno v pohodě, je to dobré, můžu z toho žít,“ vysvětlil pro eXtra.cz.
Představa, že by měl žít jen z důchodu, ho ale beztak ani za mák nenaplňuje: „Dokud to půjde, tak budu hrát. To mám sedět doma a čekat u otevřeného okna na pošťáka, že mi nese důchod? To mě ani nenapadne,“ smál se.
V televizi ho v poslední době až tolik nevídáme, na divadlo ale nedá dopustit: „Každá komedie má něco svého a člověk tam má vždy dobrou pohodu, když je tam dobrá parta a podaří se, tak je to příjemný,“ pochvaloval si.