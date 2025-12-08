Vyhodili ji za to, že přišla moc brzy do práce
8. 12. 2025 – 13:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zaměstnankyně logistické firmy v Alicante byla propuštěna za to, že chodila do práce příliš brzy. Na první pohled absurdní případ ale po detailním prozkoumání ukazuje, že její ranní horlivost byla jen špičkou ledovce mnohem vážnějších problémů.
Případ z Alicante vzbudil pozornost nejen mezi zaměstnanci, ale i mezi právníky. Ukazuje, jak komplikovaným tématem může být dodržování pracovní doby, a že i chování, které se na první pohled jeví jako chvályhodné, může mít nečekané následky. Zaměstnankyně logistické společnosti byla propuštěna poté, co dlouhodobě docházela o 30 až 45 minut dříve, než ukládala její pracovní smlouva. Sama přitom tvrdila, že se snaží být připravena na denní plánování provozu a chtěla mít náskok před kolegy. Firma však namítala, že mimo oficiální pracovní dobu nemá žádné úkoly, nikdo s ní nemůže spolupracovat a její příchody postrádají smysl.
Vedení společnosti ji opakovaně upozorňovalo, aby dodržovala začátek pracovní směny, ale ona i nadále přicházela za úsvitu. Situace se postupně vyhrotila a pozdější soudní spor odkryl i další okolnosti, které přispěly k rozhodnutí zaměstnavatele.
Proč firma přistoupila k výpovědi
Vyšetřování ukázalo, že problém nebyl jen v tom, že zaměstnankyně přicházela dříve. Stejně jako si svévolně posouvala začátek směny, posouvala si i její konec. Pomocí mobilní aplikace totiž označovala ukončení pracovní doby v okamžiku, kdy už byla mimo pracoviště. Několikrát odešla i o desítky minut dříve, aniž by byla fyzicky přítomná, přesto měla ve firemním systému směnu vykázanou jako odpracovanou. Pro zaměstnavatele šlo o závažné porušení, jelikož jde o oblast, kde musí panovat absolutní přesnost.
Další incident se týkal staré baterie z firemního vozidla, kterou zaměstnankyně bez vědomí vedení prodala do sběru. Firma to vnímala jako překročení pravomocí. K tomu přibyly drobnější, ale opakované prohřešky: v chladných dnech ráno zapínala topení či kávovar ještě před oficiálním začátkem pracovní doby, čímž měnila provozní režim firmy.
Podle firmy tak dlouhodobě vytvářela vlastní pracovní návyky, které nebyly v souladu se smlouvou ani s interními pravidly. Ačkoli se zpočátku zdálo, že jde o přehnanou snahu o dochvilnost, postupně se ukázalo, že zaměstnankyně jedná mimo rámec stanovených pravidel na více úrovních. Soud, který případ projednával, nakonec rozhodl ve prospěch zaměstnavatele. Konstatoval, že opakovaným ignorováním varování zaměstnankyně narušila vztah důvěry a loajality, který je nezbytný pro každý pracovněprávní vztah. Výpověď tak byla považována za přiměřenou.
Co případ ukazuje o dodržování pracovní doby
Tento příběh otevřel širší diskusi o tom, jak přísně je třeba chápat pravidla týkající se pracovní doby. Pro mnohé zaměstnance může být překvapivé, že příchod do práce dříve, než je požadováno, může být problém. Odborníci upozorňují, že pracovní doba je nejen právním rámcem, ale i nástrojem organizace práce. Pokud zaměstnanec přichází či odchází mimo stanovený čas, může tím narušovat provoz, koordinaci úkolů, komunikaci s kolegy i spravedlivé rozdělení práce.
Případ také ukazuje, jak důležitá je transparentnost. Pokud zaměstnanec vykazuje odpracované hodiny v době, kdy není na pracovišti, podkopává to důvěru mezi ním a zaměstnavatelem. Moderní technologie sice umožňují flexibilnější přístup k pracovním směnám, ale jejich zneužití může vést k vážným následkům. Mnozí komentátoři označili situaci za paradox. Na začátku to vypadalo jako příběh o příliš horlivé zaměstnankyni, která chce být aktivnější než ostatní. V konečném důsledku se však ukázalo, že její pracovní režim byl nejen neslučitelný s interními pravidly, ale narušoval celkový chod firmy.
Případ z Alicante tak připomíná, že pracovní pravidla existují z určitého důvodu. Nejde jen o formalitu, ale o nástroj zajišťující hladký provoz, rovné zacházení a jasné vymezení povinností. A byť může být snaha být příliš aktivní na první pohled sympatická, musí být vždy v souladu s tím, co umožňuje pracovní smlouva a co vyžaduje zaměstnavatel.
Zaměstnanci i firmy mohou z tohoto případu vyvodit jedno poučení: komunikace, dodržování pravidel a vzájemná důvěra jsou zásadní. A i zdánlivě nevinné posuny v pracovních návycích mohou vést k nečekaně vážným následkům, pokud se z nich stane dlouhodobý problém.