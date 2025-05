Čtyři znamení zvěrokruhu, která vždy zvládnou okouzlit svou přirozenou krásou

22. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Jeden má štěstí, jiný moudrost a další se může pyšnit přirozenou krásou. Podle astrologů existují znamení zvěrokruhu, která mají k půvabu a atraktivitě blíž než jiná.

Lev (23. července – 22. srpna)

Lidé narození ve znamení Lva mají co do atraktivity a přitažlivosti velkou výhodu. Sebedůvěra je přitažlivá. Sebevědomí funguje jak máloco jiného. A Lvi mívají obojího víc než dost a právě díky své přirozené autoritě a vládcovským tendencím bývají neodolatelní.

Když vstoupí do místnosti, okamžitě přitahují pozornost. Umí skvěle zdůraznit své přednosti a jejich charisma je téměř nakažlivé.

Lvi navíc často tryskají pozitivní energií a mívají zajímavou osobnost, která přesahuje běžné ideály krásy a působí proto atraktivně, i když nevypadají jak modelky či modelové z titulních stran časopisů. Krása totiž nespočívá jen ve fyzickém vzhledu, ale také v dojmu, který si ostatní odnáší ze setkání. A Lvi v tomto ohledu excelují.

Váhy (23. září – 23. října)

Váhy jsou jemné a harmonické. Mívají smysl pro estetiku, což se pak samozřejmě odráží i v přitažlivém vzhledu i stylu oblékání. Muselo by se stát něco opravdu nezvyklého, aby se člověk narozený ve Váhách oblékl nějak nevkusně či nevhodně. Jejich outfity bývají perfektně sladěné a velmi elegantní.

Váhy navíc mívají velmi dobrý odhad, co se bude k jaké příležitosti hodit, díky čemuž se jim pak dostává obdiv za vkus, společenský takt a šarm.

Nemají potřebu se spoléhat na okázalou krásu, jsou spíš přirozené, své, nenápadné, ale o to přitažlivější.

Štír (23. října – 21. listopadu)

Štíři bývají tajemní, divocí a občas docela svérázní. Často mívají hluboké, pronikavé oči a smyslný pohled, který se zabodne do srdce tak, že je pak velmi těžké odolat. Štíř, pokud má zrovna svůj den, působí na ostatní jako magnet. Ať už vzhledem či tajemnou aurou a vášnivou povahou.

Jejich osobnost často fascinuje a přečiny proti společenským normám přitahují, místo aby odpuzovaly. Mohou působit nevypočitatelně, až nepřístupně, ale o to větší dobrodružství pak je se s nimi sbližovat.

Jsou intenzivní, vášniví, divocí a rozhodně nezapomenutelní.

Býk (21. dubna – 20. května)

Býci jsou přirození, zemití a neústupní. A právě to dokáže být krásné. Nemají totiž potřebu předstírat zhola nic, nedefinují sami sebe skrz vnímání druhých, dělají, co chtějí a co považují za nejlepší. A dokážou tím přitahovat ostatní, kteří jim jejich vyřídilku občas možná i trochu závidí.

Mívají blízký vztah k přírodě, což se často odráží i v jejich vzhledu: Působí jako víly či lesní muži, kteří si nadevše užívají procházky lesem či po horách. Vypadají jemně, ale skrývají v sobě obrovskou sílu.

Sílu, kterou ale dokážou využít i k ochraně blízkých a milovaných osob, což je také nesmírně atraktivní aspekt osobnosti.