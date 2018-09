ČSSD dala zpátečku, slevila z požadavku na růst minimální mzdy

Americký prezident Donald Trump a náměstek ministra spravedlnosti Rod Rosenstein, který byl často terčem jeho kritiky, se setkají ve čtvrtek, oznámil Bílý dům. Ke spekulacím médií o Rosensteinově rezignaci se ale mluvčí Sarah Sandersová nevyjádřila. Prohlásila pouze, že oba muži spolu již hovořili a budou spolu dál mluvit ve čtvrtek, až se prezident vrátí do Washingtonu.

Ministerstvo školství připraví do několika týdnů návrh, jak by mohlo vypadat bodování při přijímacích zkouškách na střední školy. Stanovení minimální bodové hranice pro přijetí do maturitních oborů požadují kraje. Navrhované kroky pro zavedení by měla 19. listopadu projednat tripartita.

Italská vláda dnes schválila přísný dekret, který slučuje předchozí zákonná opatření o migraci a bezpečnosti. Prosadil jej ministr vnitra a šéf protiimigrační vládní strany Liga Matteo Salvini. Pokud nařízení vstoupí v platnost, v Itálii bude snazší vyhošťovat migranty a cizince zbavovat italského občanství, pokud jsou hrozbou pro národní bezpečnost. Dekret musí do 60 dnů projít parlamentem a musí jej podepsat prezident Sergio Mattarella.

Provizorní lávka v Troji , kterou chce hlavní město postavit na místě loni zřícené lávky, obdržela nesouhlasné stanovisko od odboru dopravy Prahy 7. Důvodem je podle odboru nevyhovující šířka lávky. Vyplývá to z vyjádření úřadu, které nazveřejnil primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD).

