Co když už nás mimozemšťané slyší? Země vysílá do kosmu ohlušující stopu!
5. 9. 2025 – 13:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Země si už dávno nemůže hrát na tichého pozorovatele vesmíru. Naše radary a kosmické přenosy chrlí do okolí tolik energie, že by je mimozemšťané mohli zachytit stovky světelných let daleko. Jsme už dávno odhaleni?
Lidstvo si dlouho namlouvalo, že ve vesmíru je nenápadné. Že naše planeta je jen modrá tečka v nekonečném oceánu hvězd, a pokud se budeme chovat potichu, nikdo si nás nevšimne. Jenže realita je šokující: Země už desítky let funguje jako obrovský vysílač, který do kosmu pumpuje nepředstavitelné množství energie. A podle nejnovějších studií je docela dobře možné, že mimozemšťané už tyto signály zachytili.
Výzkumy vědců z NASA, Penn State a University of Manchester ukazují, že naše komunikace – ať už s kosmickými sondami, nebo s letadly na letištích – se šíří desítky až stovky světelných let daleko. A na cestě k hvězdám vytvářejí jasnou a nezaměnitelnou stopu, která může sloužit jako univerzální podpis technologicky vyspělé civilizace.
Letiště, radary a „majáky“ do kosmu
Radarové stanice na světových letištích, třeba v Londýně nebo New Yorku, nevysílají jen pokyny letadlům. Podle měření chrlí do kosmu výkon kolem 2 000 bilionů wattů. To je tak silné, že by ho dokázal zachytit i Green Bank Telescope, nejcitlivější radioteleskop na Zemi, pokud by stál na planetě vzdálené 200 světelných let. V dosahu těchto signálů se přitom nachází více než tisíc hvězdných systémů. Nejbližší z nich, Proxima Centauri, leží pouhých 4,2 světelného roku odsud – a pokud by tam někdo naslouchal, mohl by o naší existenci vědět už dávno.
Ještě děsivější je, že vojenské radary, i když slabší, vysílají velmi úzké a přesné paprsky. Z pohledu vzdáleného pozorovatele by se jejich záblesky jevily jako pravidelné blikání majáku – jasně umělý vzorec, který se v přírodě nevyskytuje. A protože první radarové vysílání se uskutečnilo už v roce 1935, nejstarší signály dnes sahají do vzdálenosti 90 světelných let. To je oblast, ve které se nachází tisíce hvězd. Pokud by v některé z nich sídlila inteligentní civilizace, mohla už naši existenci dávno zaznamenat.
Zákryty planet: šance na odhalení 77 %
Další část šokující mozaiky přinášejí výpočty NASA. Vědci zjistili, že pokud by mimozemšťané pozorovali zákryt Země a Marsu, existuje 77% šance, že by se ocitli přímo v dráze našich nejsilnějších přenosů do hlubokého vesmíru. Pokud by šlo o zákryt s jinou planetou sluneční soustavy, šance je stále 12 %. To znamená, že kdokoli se dívá ze správného úhlu, má velmi dobrou možnost nás „slyšet“. A protože naše soustava je relativně plochá, většina přenosů se šíří podél jedné roviny – jako kdybychom na povrch kosmického talíře kreslili laserem.
Výpočty navíc ukazují, že průměrný přenos z Deep Space Network, tedy systému antén NASA pro komunikaci s kosmickými sondami, by mohl být zachycen až 23 světelných let daleko. A právě v tomto pásmu se nachází několik hvězdných soustav, které by mohly hostit obyvatelné planety.
Jsme už dávno prozrazeni?
„Radarové signály – neúmyslně vytvářené každou planetou s pokročilou technologií a složitým letectvím – mohou být univerzálním znakem inteligentního života,“ vysvětluje Ramiro Caisse Saide z University of Manchester. Jinými slovy, to, co považujeme za obyčejnou součást civilizace, může být v kosmickém měřítku jasný a nezaměnitelný výkřik: „Jsme tady!“
To vše staví do nového světla i pátrání po mimozemské inteligenci. Astronomové dnes sledují exoplanety především tehdy, když přecházejí před svou hvězdou a zakrývají část jejího světla. Ale nová strategie může být jiná – zaměřit se na planety s rozvinutým letectvím a radary, jejichž signály by prozradily existenci technologie.
Lidstvo se teprve učí letět dál než na Měsíc, ale naše signály už dávno běží před námi. Ať už se nám to líbí, nebo ne, v obrovském tichu vesmíru už nejsme jen pozorovatelé. Jsme zdroj hluku, který může kdokoli na správném místě zaslechnout. Otázkou zůstává: kdo už to udělal – a co si o nás myslí?