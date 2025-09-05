Francouzka Geyorová je novou nejdražší fotbalistkou historie
5. 9. 2025 – 12:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Novou nejdražší fotbalistkou historie se stala francouzská reprezentantka Grace Geyorová, která přestoupila z Paris St-Germain do London City Lionesses za 1,4 milionu liber (39,5 milionu korun).
Po zhruba dvou týdnech překonala částku 1,5 milionu dolarů (31,7 milionu korun), kterou americký klub Orlando Pride zaplatil za mexickou útočnici Lizbeth Ovalleovou z UANL Tigres. Uvedla to BBC. Přestupový rekord v ženském fotbale letos padl už posedmé.
Geyorová je šestnáctou letní posilou londýnského klubu, který těží ze štědré podpory americké majitelky Michele Kangové, jež vlastní například i Olympique Lyon. Osmadvacetiletá francouzská záložnice má na kontě 103 reprezentačních zápasů, v nichž dala 22 gólů. Startovala na dvou světových i evropských šampionátech a na olympijských hrách v Paříži.