Členské země EU na summitu řešily klima i vztahy s Čínou

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Na potřebě rychlého a účinného řešení problematiky klimatických změn se dnes na summitu v Bruselu podle předsedy schůzky Donalda Tuska shodli šéfové států a vlád zemí Evropské unie. Tusk to řekl novinářům na tiskové konferenci po konci jednání.

Závěry jednání summitu zdůrazňují význam vzniku dlouhodobé a ambiciózní klimatické strategie EU nejpozději v roce 2020. Unie se má v budoucí strategii snažit o klimatickou neutralitu v souladu se závěry pařížské dohody OSN o ochraně klimatu z roku 2015 a zároveň zohledňovat "specifika členských zemí a konkurenceschopnost evropského průmyslu".

Podle českého premiéra Andreje Babiše se debata okolo tohoto tématu na určitou chvíli na summitu "zasekla". Některé země, například Nizozemsko, údajně chtěly "větší ambice" nad úroveň pařížské dohody, když požadovaly dosažení klimatické neutrality EU k roku 2050 či energie jen z obnovitelných zdrojů. Česko chce investovat především do jaderné energie, připomněl premiér.

"Za ČR říkám, že my nemůžeme stále navyšovat naše ambice a cíle, pokud se nezapojí největší světoví producenti emisí," řekl Babiš na tiskové konferenci po jednání. Připomněl v této souvislosti například Čínu či Spojené státy. "My samozřejmě chceme řešit klimatickou změnu. Chceme, ale aby klimatická politika byla věcí celého světa, ne jen Evropy," dodal.

Příslušní ministři podle Tuska nyní zintenzivní přípravu strategie tak, aby se k věci mohli prezidenti a premiéři vrátit na své schůzce v červnu.

Nejvyšší představitelé zemí evropského bloku zopakovali podporu pařížské dohodě a uznali potřebu zrychlení světového úsilí o řešení klimatických změn ve světle nejnovějších vědeckých poznatků, včetně zprávy mezivládního panelu pro změny klimatu o dopadech globálního oteplení o 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovými hodnotami.

Lídři v závěrech nynějšího summitu také uznali, že prosazení změn podle dohody z Paříže může znamenat významné příležitosti a potenciál pro hospodářský růst, nové pracovní příležitosti i posílení evropské konkurenceschopnosti.

Evropa chce "rovné hřiště"

Na dosažení vyrovnaných vztahů, které zajistí spravedlivou obchodní soutěž a rovný přístup na trh se chce Evropská unie soustředit při budování svých vztahů s Čínou. Po dnešní diskusi lídrů unijních zemí, kteří v Bruselu o věci diskutovali před dubnovým summitem EU-Čína, to novinářům řekl Tusk.

Summit EU-Čína je naplánován na 9. dubna a Evropská unie na něm hodlá podle předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera nabídnout Pekingu uzavření investiční dohody. Evropa ale žádá rovný přístup na čínské trhy pro své investory a také "rovné hřiště" například v přístupu k veřejným zakázkám. Tusk dnes před novináři zmínil i evropskou snahu přesvědčit Čínu, aby do prací na reformě Světové obchodní organizace zahrnula také problematiku státní podpory průmyslu.

"Čínské trhy nejsou dostatečně otevřené pro evropské výrobky. Čínské trhy nás do velké míry vylučují. Čína se může podílet na veřejných zakázkách v Evropě a tak by bylo dobré, kdyby to platilo i obráceně," prohlásil Juncker. Vztahy s Čínou jsou podle něj dobré, byť nikoli excelentní a Čína je nejen partner, ale také konkurent a rival.

"Na tuto změnu v mezinárodních vztazích musíme reagovat. Obchod mezi EU a Čínou je asymetrický," upozornil Juncker s tím, že vzájemná hospodářská soutěž nyní není spravedlivá. Na základě něčeho nevyrovnaného podle něj není možné vybudovat stabilní partnerství.

Podobně se dnes vyjádřila také německá kancléřka Angela Merkelová, když po summitu před novináři podotkla, že Čína a EU jsou v mnoha ohledech partnery, platí ale také, že jsou zároveň konkurenty.

Podle Junckera je v této souvislosti důležitý i nový nástroj, který unie může začít používat a jímž je prověřování přímých zahraničních investic. "Umožní to Evropě udržet otevřenou ekonomiku, která ovšem bude mít pojistky a kontroly zajišťující rovné podmínky mezi všemi hráči na trhu," prohlásil.

Tusk před novináři připomněl problematiku bezpečnosti komunikačních sítí páté generace (5G), kde Spojené státy i některé země EU už delší dobu poukazují na čínské firmy, především na koncern Huawei. Evropská komise by měla v příštím týdnu či dvou přijít s vlastním doporučením pro členské státy, jaký jednotný způsob přístupu by k této otázce měly zvolit.

Ke společnému postupu v této věci na summitu své kolegy vyzval český premiér Andrej Babiš, podle něhož je kybernetická bezpečnost společným problémem všech evropských zemí. O sankcích se podle něj v této souvislosti nemluvilo. "Strategie je zkusit to prosadit, ale nějak důrazněji, protože odezva není," poznamenal. Datová bezpečnost je podle něj nyní přinejmenším stejně významná jako bezpečnost energetická.

Po summitu také Babiš novinářům připomněl, že většina zemí EU včetně ČR má s Čínou negativní obchodní bilanci. "Samozřejmě to není dobře," podotkl s tím, že Čína má v mnoha ohledech technologický náskok.