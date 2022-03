Česko udělilo ukrajinským uprchlíkům už skoro 230 500 víz

Česká republika za víc než měsíc od začátku bojů udělila Ukrajincům utíkajícím před válkou téměř 230 500 víz, v pátek jich bylo zhruba 3600. Denní počty udělených víz postupně klesají. Na cizinecké policii se zatím přihlásilo bezmála 125 000 lidí. Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je podle všeho vyšší.

Za čtyři týdny od začátku ruské invaze na Ukrajinu dorazilo do Česka podle odhadu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) skoro 300 000 uprchlíků. Téměř polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

Za měsíc války na Ukrajině dostalo v České republice speciální vízum přes 226 tisíc lidí. Na cizinecké policii se jich registrovalo přes 122 tisíc.

Počty udělených víz i lidí, kteří se hlásí na cizinecké policii, v posledních dnech klesají. V pondělí vnitro udělilo přes 7000 víz, v úterý a ve středu okolo 5000 víz a ve čtvrtek necelých 4000. Nejvíce lidí dostalo speciální vízum ve středu 9. března, kdy jich vnitro eviduje 17 325.

Nejvíce běženců zůstává v Praze. Asistenční středisko, které je společné pro hlavní město a Středočeský kraj, dosud odbavilo přes 56 600 lidí.

Od tohoto úterý uprchlíci před válkou dostávají víza za účelem dočasné ochrany, která nahradila předtím vydávaná speciální dlouhodobá víza. Pro držitele staršího typu se nic nezměnilo, do systému dočasné ochrany je úřady automaticky převedly. Lidé s dočasnou ochranou mohou pobývat na území České republiky až rok. Mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování.

Vláda chce kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků prodloužit nouzový stav zhruba o dva měsíce. Poslanci žádost posoudí na mimořádné schůzi v úterý. Kabinet zatím vyhlásil nouzový stav 4. března na 30 dní.

Vojáci převezli do Prahy vážně popálenou ukrajinskou holčičku

Čeští vojáci letecky dopravili z Polska do Prahy osmnáctiměsíční ukrajinskou dívku, která utrpěla popáleniny na 60 procentech těla. Na Ukrajině čelící ruské invazi by jí nebylo možné poskytnout náročnou odbornou péči. Jde o první převoz takto popáleného člověka do Evropské unie od počátku bojů, informovalo na twitteru ministerstvo vnitra. Do péče českých lékařů se dítě dostalo v kritickém, ale stabilizovaném stavu.

V rámci programu #MEDEVAC se do ČR podařilo z Ukrajiny evakuovat 18 měsíční holčičku, která utrpěla popáleniny na 60 % těla. Do péče českých lékařů se dostává v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Na Ukrajině by ji nebylo možné kvůli válce poskytnout náročnou péči.

Evakuace se uskutečnila jako součást zdravotně-humanitárního programu Medevac. „Letecký transport z nejbližšího letiště Řešov u ukrajinských hranic zabezpečili piloti kbelské základny s letounem CASA,“ informovala armáda. Vojáci vyrazili do Polska několik hodin po žádosti ministerstva vnitra o převoz.

Na Ukrajině by nebylo možné těžce popálené holčičce kvůli válce poskytnout náročnou péči, uvedlo vnitro. Převoz se uskutečnil ve spolupráci s armádou a českým velvyslanectvím ve Varšavě, zdravotní péči koordinuje ministerstvo zdravotnictví s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.