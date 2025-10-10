Císař mezi obyčejnými lidmi? Archeologický majstrštyk přepisuje poznatky o Koloseu
10. 10. 2025 – 14:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po téměř dvou tisících letech se v římském Koloseu otevírá tajný tunel, kterým kdysi procházeli samotní císaři. Kommodův průchod, dlouho ukrytý pod zemí, dnes návštěvníkům umožňuje zažít, jaké to bylo vstupovat do arény jako vládce Říma.
V samotném srdci Říma se zrodila senzace, která nadchne milovníky historie i obyčejné návštěvníky. Poprvé po téměř dvou tisících letech se veřejnosti otevírá Kommodův průchod – tajný císařský tunel, kterým kdysi procházeli vládci římské říše, aby se nepozorovaně dostali do slavného Kolosea. Tímto skrytým vchodem mohli vstoupit přímo do své čestné lóže a sledovat krvavé hry, aniž by museli projít mezi obyčejnými lidmi.
Koloseum, otevřené v roce 80 našeho letopočtu, bylo obrovským amfiteátrem určeným pro zábavu římského lidu. Na tribunách se tísnily desítky tisíc diváků, kteří s napětím sledovali zápasy gladiátorů, hon na divokou zvěř i propracovaná představení plná krve a napětí. Císaři však měli svá privilegia. Aby se vyhnuli davům a zároveň si zachovali majestát, byl kolem roku 100 n. l. vybudován speciální podzemní tunel vedoucí přímo do arény. Tento průchod, dlouho zapomenutý a ukrytý pod nánosy času, byl znovuobjeven až v 19. století, ale veřejnosti se otevírá až dnes – po bezmála devatenácti stech letech.
Kommodův průchod nese jméno po císaři Kommodovi, známém svým zalíbením v gladiátorských hrách. Legenda praví, že právě tudy se Kommodus často vydával do Kolosea, aby sám v převleku bojoval v aréně, nebo aby z bezpečné lóže sledoval zápasy, které miloval. Historické prameny dokonce zmiňují, že při jedné z cest tunelem byl na něj spáchán neúspěšný pokus o atentát. Císař z něj vyšel nezraněn, ale o to více posedlý vlastní neporazitelností.
Tajný průchod císařů: návrat ztracené slávy starého Říma
Chodba má tvar písmene S a vede pod masivními základy Kolosea. Její účel byl jasný – umožnit císaři bezpečný a důstojný příchod přímo k čestnému místu v aréně. Archeologové popsali, že stěny tunelu byly původně obloženy lesklým mramorem, zdobené barevnými freskami a reliéfy se scénami lovů, zápasů a akrobatických výkonů. Nechyběly ani mytologické výjevy, které měly připomínat slávu bohů a sílu císařské moci. Tento umělecký doprovod tvořil jakýsi přechod mezi tichem císařských paláců a hlučnou podívanou arény, kde se rozhodovalo o životě a smrti.
Po staletích zanedbání a vlhkosti se z výzdoby zachovaly jen zlomky. Restaurátoři proto mezi lety 2024 a 2025 pracovali na citlivém obnovení původní podoby průchodu. Opravili narušené omítky a štuky, zpevnili zdivo a nainstalovali nové osvětlení, které napodobuje přirozené světlo pronikající kdysi malými otvory ve stropní klenbě. Pomocí moderní digitální rekonstrukce si mohou návštěvníci představit, jak prostor kdysi vypadal – plný barev, lesku a pohybu, jako brána do světa římské moci a slávy.
Podle architektky a archeoložky Barbary Nazzaro, která na projektu dohlížela, bylo cílem nejen průchod zrestaurovat, ale také zprostředkovat lidem zážitek, jaký dosud patřil jen císařům. Nazzaro říká, že s trochou představivosti a díky virtuální rekonstrukci si dnes každý může představit, jaké to bylo vstupovat do Kolosea jako panovník – se vzrůstajícím hlukem arény v uších a s vědomím, že tisíce očí čekají na první pohyb jeho ruky, který mohl rozhodnout o osudu bojovníků.
Součástí projektu je i nové video, které promítá na stěny tunelu digitální podobu původních fresek. Diváci tak mohou na vlastní oči spatřit výjevy lovů na divoká prasata, zápasy medvědů či akrobatické scény, které kdysi vítaly císaře na cestě k jeho místu. Koloseum bylo odjakživa symbolem Říma – monumentem moci, víry a zároveň krutosti. Otevření Kommodova průchodu je připomínkou, že i po dvou tisíciletích zůstává toto místo živé a schopné vyprávět nové příběhy. Tunel, jenž dlouhá staletí spočíval v temnotě, se znovu nadechl světla a stal se mostem mezi dnešním světem a dobou, kdy se v aréně psaly dějiny říše.
A kdo dnes tímto tajemným průchodem projde, může si alespoň na chvíli připadat jako císař. Stačí se na okamžik zastavit, dotknout se chladného kamene a představit si, že za těžkými dveřmi se ozývá dav čekající na začátek her.