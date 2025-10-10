Dnes je pátek 10. října 2025., Svátek má Marina
10. 10. 2025 – 13:32 | Magazín | Anna Pecena

Maso levně, mléko skoro zadarmo. Řetězec ve válce obchodů sáhl k těžkému kalibru
obchod tescozdroj: AI DALL-e
Ve svém novém letáku Tesco dráždí zákazníky nabídkami, které připomínají výprodej – od másla přes maso až po hygienické produkty. Které položky se tentokrát stávají horkými favority?

Maso, mléko i sladké – Tesco sázejí na jistotu

V akci mezi 8. až 14. říjnem 2025 Tesco zvýrazňuje mimořádné ceny základních potravin, které konkurují cenám diskontů.

Mléko trvanlivé Jihočeské Madeta 1 l (1,5 %) nyní za 12,90 Kč– ideální cena pro domácnosti, které sledují každý výdaj.

Chcete maso za ceny, které obyčejně najdete jen při akcích? Vepřová pečeně bez kosti za89,90 Kč narušuje běžné představy o cenách v hypermarketech.

Pro měkčí sytost přidejte k večeři paštiku Hamé za 9,90 Kč nebo sýr Mozzarella Galbani za 24,90 Kč.

Zajímavostí jsou i sladké „must-have“ nabídky: Nutella 600 g za 129,90 Kč, balení taveného sýra Veselá kráva za 54,90 Kč – oboje patří mezi produkty, které lze běžně koupit i o třetinu dráž.

Hygiena, čisticí prostředky a domácnost – supermarket frčí i mimo regály

Když Tesco sáhne po „babičkových“ produktech, konkurence chřadne záda.

Toaletní papír Tento 3vrstvý, 8 ks, za 49,90 Kč zní jako ukázka každodenní revoluce ceny.

Čistič Savo pořídíte za 64,90 Kč, Cillit Bang za 69,90 Kč– ideální pro ty, kteří nechtějí šetřit na čisto.

Papírové kapesníčky Softis Zewa vyjdou na 49,90 Kč, zatímco utěrky kuchyňské Strong Tento za54,90 Kč.

A v kategorii praní a mytí: praní prostředek Rex za 249,90 Kč, Perwoll za 349,90 Kč, tablety do myčky Somat opět 349,90 Kč.

V akci jsou i produkty pro domácnost netradičně: lampa hřbitovní za 34,90 Kč, svíčky hřbitovní 48,90 Kč, náhrobní aranžmá 299,90 Kč. Zdá se, že Tesco myslí i na blížící se Dušičky.

Ovoce, zelenina a nápoje – Tesco pomáhá vyrovnat rodinný rozpočet

Svět ovoce a zeleniny v tomto letáku nebyl opomenut:

Jablka červená za 18,90 Kč, mandarin‎ky Tesco za 29,90 Kč, rajčata koktejlová 34,90 Kč. Chcete něco netradičního? Kaki za 9,90 Kč přichází jako levný bonus pro milovníky exotiky.

Co na pití? Funkční drink UGO za 34,90 Kč, limonáda Fanta 29,90 Kč, Pilsner Urquell 0,5 l za 25,90 Kč a nealkoholické Birell 13,90 Kč – Tesco jasně nechtějí prodávat jen potraviny, ale celý nákupní zážitek.

Když to shrneme – tento leták Tesco od 8. do 14. října 2025 nabízí kombinaci základního i sezónního zboží za ceny, které jinde jen těžko narazíte. Chcete-li ušetřit při běžném nákupu i při přípravě na dušičkové dny a zároveň si pořídit věci pro domácnost i hygienu, doporučuji si nejprve projít právě tento leták. Připravte si nákupní seznam – a nenechte si některé akce jen tak utéct!

