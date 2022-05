Čína jedná s Ruskem o nákupu levné ropy do svých strategických rezerv

Peking a Moskva tak posilují své vazby v energetice, a to v čase, kdy se Evropa v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu chystá ruské ropy se vzdát.

Ceny ropy po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu prudce vzrostly. Samotná ruská ropa ale zlevnila, protože zákazníci se jejím nákupem nechtěli kompromitovat a riskovat, že na ně dolehnou finanční sankce. To Číně poskytuje příležitost levně doplnit své rozsáhlé strategické zásoby, které Peking obvykle využívá v dobách mimořádných událostí nebo při náhlých výpadcích.

Podrobnosti o objemech ani podmínkách potenciální transakce ještě nebyly rozhodnuty a neexistuje žádná záruka, že dohoda bude uzavřena, uvedl zdroj Bloombergu. Ministerstva zahraničních věcí obou zemí se k věci odmítla vyjádřit.

Čína prodala ropu ze svých strategických rezerv loni. Pokusila se tak snížit její cenu, když se světová ekonomika začala vzpamatovávat z pandemie, kvůli čemuž se začaly zvyšovat ceny ropy na světových trzích. Krok Pekingu neměl trvalý dopad, podle analytiků spíše jen vyčerpal čínské zásoby a zvýšil vyhlídky, že Čína je bude muset doplnit za vyšší ceny.

China is seeking to replenish its strategic crude stockpiles with cheap Russian oil, a sign Beijing is strengthening its energy ties with Moscow just as Europe works toward banning imports due to the war in Ukraine: https://t.co/6EAgnwl8kR @bpolitics @business