Cibulková místo Cibulkové! Klára nevěděla, koho v Polabí vlastně hraje: "Nemám televizi"
28. 11. 2025 – 9:15 | Magazín | BS
Nabídka role v seriálu přišla pro herečku v nejlepší možnou dobu a přinesla úlevu v obtížné chvíli.
Vilma Cibulková nedávno prodělala zlý zdravotní kolaps a zhroutila se tak, že blízcí raději volali nejen záchranku, ale i policii. Zdravotníci ji ošetřili a převezli do nemocnice. Herečka později uvedla, že má boreliózu a musí se léčit.
Zdravotní problémy jí mimo jiné také znemožnily pokračovat v natáčení seriálu Polabí.
„Velmi si vážíme spolupráce s Vilmou Cibulkovou a jejího uměleckého přínosu pro projekt Polabí. Zdraví je však vždy na prvním místě. Dohodli jsme se na ukončení spolupráce, aby se Vilma mohla plně soustředit na své uzdravení. Držíme jí palce a přejeme hodně sil,“ uvedla produkce seriálu.
Její role byla přeobsazena vcelku kuriózně, nově totiž postavu Cibulkové ztvární... Cibulková. Jenže tentokrát Klára.
Roli přijala s radostí, ne všechno ale šlo úplně po másle: „Není jednoduché vstoupit do příběhu, který má již rozjeté emoce, vztahy a tempo,“ prozradila pro iDnes.cz.
Situace byla ještě o to těžší, že Klára seriál de facto neznala: „S první sérií jsem se seznamovala postupně – jelikož nemám televizi, viděla jsem jen pár dílů přes internet a nyní zpětně studuji scénáře k dílům, které se předtáčejí. Je to náročné, protože na to nemám dostatek času, ale snažím se ohlídat alespoň svou dějovou linku,“ svěřila se.
Rozebrat roli s předchůdkyní nebylo kdy: „S Vilmou Cibulkovou jsem neměla možnost o roli mluvit; myslím, že teď potřebuje hlavně klid a prostor pro sebe. Z celého srdce jí přeji, aby se uzdravila a bylo jí lépe,“ vzkázala.
Polabí si ale jinak nemůže vynachválit. Jak už totiž padlo, nabídka přišla v pro ni zcela ideální chvíli: „Nabídka pro mě přišla ve velmi turbulentním období a poskytla mi po odvolání z postu ředitelky divadla Viola možnost obrátit pracovní focus jiným směrem a zaměstnat si hlavu. Zatím mám za sebou pár natáčecích dnů, takže do role teprve vstupuji a snažím se do ní vžít. Je to rychlé, ale věřím, že to půjde,“ nechala se slyšet.