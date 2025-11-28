Pavel zahájí sérii schůzek s možnými členy vlády Plagou, Vojtěchem a Tejcem
28. 11. 2025 – 8:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Schůzkami s kandidáty na ministry školství, zdravotnictví a spravedlnosti zahájí dnes prezident Petr Pavel svou sérii jednání s adepty na členy vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů.
Navrhovanou vládní sestavu představil prezidentovi předseda ANO a potenciální premiér Andrej Babiš ve středu, neformální konzultace hlavy státu s možnými ministry by mohly trvat do 10. prosince.
Jako první by měl dnes na Hrad dorazit v 10:00 Robert Plaga, který by se měl opět stát ministrem školství za ANO. O hodinu později přijme prezident Adama Vojtěcha, u něhož je ve hře už druhý návrat do čela zdravotnictví. V poledne pak následuje schůzka s kandidátem hnutí ANO na ministra spravedlnosti, bývalým šéfem poslaneckého klubu sociální demokracie Jeronýmem Tejcem.
Pavel je podle Hradu připravený jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. Vláda má mít podle nové koalice 16 členů. Devět křesel v kabinetu má připadnout hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristům. Řešit se do té doby bude také nominace poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí, protože podle Pavla by se Turek členem vlády stát neměl.