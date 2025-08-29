Chytré hodinky skoro zadarmo? Senioři objevují skrytou díru v systému
29. 8. 2025 – 13:22 | Zprávy | Anna Pecena
Senioři po celé republice si klepou na čelo. Zatímco mladí utrácí tisíce za chytré hodinky, důchodcům je pojišťovny, města i soukromé programy nabízejí se slevou, příspěvkem – nebo rovnou zdarma. Jen málokdo ale ví, že na tento bonus vůbec má nárok. Přitom jde o zařízení, které nejen šetří peněženku, ale v krajním případě i zachraňuje život.
Jak se k hodinkám dostat bez vysypání důchodu
Průměrný český důchodce si dvakrát rozmyslí, zda utratí šest tisíc korun za chytré hodinky, které slibují měření tlaku, pulsu, počtu kroků a dokonce pádu. Jenže realita je překvapivě jiná: zdravotní pojišťovny v rámci bonusových programů nabízejí příspěvky na zdravotnické pomůcky, mezi něž se v posledních letech tiše zařadily i chytré hodinky a náramky.
Například příspěvek na „monitoring zdraví“ může v praxi pokrýt až polovinu ceny zařízení. A když se k tomu přičtou městské projekty podporující aktivní seniory, hodinky vyjdou doslova na pár stovek. Některé obce dokonce rozdávají vlastní náramky s SOS tlačítkem zdarma, protože to vyjde levněji než zásahy záchranky.
Proč to nikdo neříká nahlas?
Podle expertů je problém v komunikaci. Informace se sice objeví na webu pojišťovny nebo na nástěnce v komunitním centru, ale k samotným seniorům se často nedostane. „Je to typický příklad skryté výhody. Máte na ni nárok, ale pokud se sami nezeptáte, nikdo vám ji nenabídne,“ přiznal redakci zástupce jedné z menších zdravotních pojišťoven.
Výsledek? Důchodci dál žijí v domnění, že chytré hodinky jsou jen módní hračka pro mladé. Přitom už dnes existují modely přizpůsobené právě starším lidem: velký displej, jednoduché ovládání a funkce, které mohou včas upozornit na nebezpečně vysoký tlak nebo nepravidelný srdeční rytmus. Některé hodinky dokonce samy vytočí číslo záchranky.
Hodinky jako investice do zdraví i úspor
Zajímavý je i ekonomický rozměr celé věci. Podle údajů ministerstva zdravotnictví vychází roční léčba komplikací spojených s pozdně odhaleným srdečním onemocněním na statisíce korun. Jedny hodinky za pár tisíc? To je pro pojišťovny směšná položka, která se jim bohatě vrátí. Proto se snaží seniory motivovat k jejich pořízení – ovšem potichu, aby se rozpočet nezhroutil návalem žádostí.
Senioři by si tak měli začít více všímat drobných řádků v preventivních programech a ptát se přímo na pobočkách. A kdo se stydí zeptat, může si jednoduše prohlédnout webové stránky své pojišťovny v sekci „bonusy“ nebo „prevence“.
Jedno je jisté: chytré hodinky už dávno nejsou výstřelek pro ajťáky. Díky příspěvkům se stávají praktickým pomocníkem každého, kdo překročil šedesátku – a kdo ví, možná i malým revolučním trikem, jak si důchodce může pořídit kus moderní technologie skoro zadarmo.