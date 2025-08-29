Macron a Merz projednají na společném zasedání vlád hlavně obranu
29. 8. 2025 – 12:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V jihofrancouzském městě Toulon dnes společně zasedají členové vlád Francie a Německa.
Jednání se zúčastní i francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Podle francouzských a německých médií se má diskuse věnovat hlavně obraně a ekonomické spolupráci. Není ale jasné, jaké konkrétní výsledky jednání přinese vzhledem k tomu, že na začátku září má francouzská vláda čelit hlasování o nedůvěře.
V rámci pracovních skupin se má dnes sejít deset ministrů z každé země a podle serveru Euractiv plánují i oznámení konkrétních společných projektů. Server deníku Le Figaro uvedl, že po ruském útoku na Kyjev z noci na čtvrtek, který představitelé obou států odsoudili, bude jednání z velké části zaměřené na bezpečnostní otázky. Macron a Merz se v těchto oblastech dosud většinou shodovali.
Server Deutsche Welle uvedl, že po ochlazení francouzsko-německé spolupráce za vlády předchozího kancléře Olafa Scholze navázal nynější kancléř s Paříží daleko užší vztahy. Macron i Merz v minulosti označili partnerství mezi Francií a Německem za klíčové pro EU. Očekává se proto, že budou jednat i o vzájemné spolupráci na unijních projektech.
Média ale upozorňují i na některé sporné body, kde se němečtí a francouzští politici rozcházejí. V oblasti obrany Německo v některých momentech váhalo se zapojením do takzvané koalice ochotných na podporu Ukrajiny. Naopak Francie se odmítla zapojit do nákupu amerických protiraketových systémů Patriot. Euractiv upozornil také na rozpory v oblasti možné obranné politiky v rámci EU, nebo tržní dohody s jihoamerickým sdružením Mercosur.
Macron přijal Merze už ve čtvrtek večer v letním sídle francouzských prezidentů Fort de Brégançon. "Je to čest, projev zvláštní pozornosti hlavy státu vůči jejímu německému protějšku," uvedl podle Le Figaro Elysejský palác. Oba státníci už v tomto týdnu navštívili společně s polským premiérem Donaldem Tuskem Kišiněv, kde podpořili snahy o přijetí Moldavska do EU.
Celé jednání se ale bude podle francouzských médií odehrávat v nejistotě kvůli hlasování o důvěře vládě francouzského premiéra Françoise Bayroua ohlášenému na 8. září. Vzhledem k plánům klíčových parlamentních stran hlasovat proti Bayrouovi je pravděpodobné, že jeho vláda padne. Poslední francouzsko-německé setkání se konalo v květnu 2024, dva týdny před rozpuštěním francouzského Národního shromáždění.
Francouzsko-německá ministerská rada vznikla v roce 2003 u příležitosti 40. výročí Elysejské smlouvy o vzájemných vztazích. Zástupci obou západoevropských států se v ní tradičně radí o tématech jako je EU, obrana, ekonomika a mezinárodní vztahy.