Pohřešovaná matka byla po 24 letech nalezena živá. Proč opustila rodinu?
24. 2. 2026 – 14:03 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zmizela před Vánoci roku 2001 a po dlouhých 24 letech ji policie našla živou. Případ Michele Hundley Smith, který roky plnil spekulace i bolest rodiny, tak dostal šokující zvrat – místo tragédie přichází otázky, proč odešla a proč se už nechce vrátit.
Zmizela před Štědrým dnem, beze stopy, beze slova. Malé město Eden v Severní Karolíně si její odchod vykládalo po svém a roky žilo otázkou, co se stalo s Michele Hundley Smith. Bylo jí 38 let, když 9. prosince 2001 oznámila rodině, že jede nakoupit vánoční dárky. Už se nikdy nevrátila. Teď, po 24 letech, přichází šokující zvrat – je naživu.
Případ, který desítky let zaměstnával policii i veřejnost, se uzavřel téměř filmovým způsobem. Do pátrání se v minulosti zapojily státní i federální složky, včetně vyšetřovatelů ze Severní Karolíny, protidrogové agentury i FBI. Její auto se nikdy nenašlo, žádná stopa, žádné tělo, žádné vysvětlení. Jen ticho. A v malém městě také šeptanda, podezření a ukazování prstem. Někteří lidé byli přesvědčeni, že v tom má prsty její manžel.
Zlom přišel až nyní, kdy policie obdržela nový tip. Detektivové ženu vypátrali na nezveřejněném místě v Severní Karolíně. Podle úřadů je živá a v pořádku. Na vlastní žádost však nechce, aby bylo její současné působiště zveřejněno, a nepřeje si kontakt s rodinou. Motiv jejího tehdejšího odchodu zůstává neznámý. Po čtvrt století tak zůstává největší otázka stále bez odpovědi – proč?
Rodina mezi úlevou a výbuchem emocí
Zatímco policie mluví o uzavřeném případu, pro rodinu jde o začátek nové, bolestivé kapitoly. Jedna z dcer, která roky spravovala facebookovou stránku věnovanou pátrání po matce, popsala své pocity jako naprostý emocionální chaos. Nadšení, vztek, zlomené srdce – všechno najednou. Přiznala, že neví, zda dokáže s matkou znovu navázat vztah. První instinkt prý říká ano. Jenže pak se ozvou roky bolesti, nejistoty a zklamání.
Zároveň se důrazně zastala svého otce. Ten podle ní čelil dlouhé roky podezřením a obviněním ze strany okolí. V malém městě prý mnozí vystupovali, jako by měli jasno o jeho vině. Dcera ho označila za hrdinu, který ustál tlak, jaký si většina lidí neumí představit. Opakovaně také vyzvala veřejnost, aby vážila slova a nepřilévala olej do ohně. Podle ní mohou zraňující komentáře napáchat víc škody, než si lidé uvědomují.
Úleva, otázky a podpora z internetu
Také sestřenice Barbara Byrd mluví o směsi úlevy a zmatku. Největší odpovědí je pro ni fakt, že Michele žije. Zároveň ale přiznává, že ji stále pronásledují otázky. Co se tehdy stalo? Co ji přimělo odejít od rodiny a začít nový život? A proč teď nechce být nalezena i v lidském smyslu?
Na sociálních sítích se mezitím zvedla vlna podpory směrem k dcerám. Mnozí oceňují jejich vyzrálost a schopnost nastavit si hranice. Objevují se i hlasy, že děti své matce nic nedluží – ani odpuštění, ani návrat do svého života. Rozhodnutí, jak dál, je jen na nich.
Příběh, který dvě desítky let připomínal temnou záhadu z kriminálního seriálu, tak dostal překvapivou tečku. Jenže místo úlevného happy endu přinesl další otazníky. Michele Hundley Smith je naživu. Ale vztahy, které po sobě zanechala, budou možná potřebovat víc než 24 let, aby se vůbec začaly hojit.