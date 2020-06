Chicagský Titanic vzal život 220 Čechům. Viníci potrestáni nebyli

MAGAZÍN GALERIE VIDEO - Magazín autor: Pavel Jégl

Pouhé tři roky poté, co ztroskotal Titanic, se v chicagském přístavu převrátil parník Eastland. V jeho útrobách a ve vodách Chicago River zahynuly stovky českých přistěhovalců. K této tragédii paradoxně přispěla také zkáza Titaniku.

Je to zapomenutá tragédie, která zůstala ve stínu konce legendárního Titaniku. Letos od ní uplyne 105 let.

Čtyřiadvacátého července 1915 při havárii parníku Eastland v Chicagu přišlo o život 844 lidí, z toho nejméně 220 Čechů.

Nikdy před tím, ani potom nezahynul tak velký počet Čechů při lodním neštěstí.

Smrt několik metrů od přístavu

Parník Eastland, s hrdým označením Speed Queen of the Great Lakes (Rychlá královna Velkých jezer), a další tři výletní lodě si na osudnou plavbu pronajala chicagská filiálka korporace Western Electric. Chtěla zaměstnance, vesměs imigranty z Evropy, odměnit výletem po Michiganském jezeře spojeném s piknikem pro jejich rodiny v dunách u města Michigan City.

Během vyplutí z přístavu, v 7:28, ještě na Chicago River a jen několik metrů od přístavního mola, se ale 81 metrů dlouhá loď převrhla. Stalo se to ve chvíli, kdy remorkér začal parník odtahovat od mola. Lidé na palubě mávali, v podpalubí vyhrávala kapela, tančilo se a zpívalo.

Podle zápisu v lodní knize bylo na parníku v té době 2572 pasažérů a členů posádky. Podle výpovědi svědků však na něj nastoupily až tři tisíce výletníků.

Jay Bonansinga ve své knize The Sinking of the Eastland: America's Forgotten Tragedy (Potopení Eastlandu: Amerikou zapomenutá tragédie) zmiňuje výpověď policisty, který neštěstí přihlížel: "Loď se převrátila lehce jako vejce ve vodě, jen několik stop od nástupního mola před očima tisíců zděšených lidí v přístavu."

Osudy lidí, kteří při neštěstí zahynuli, i svědectví těch, kteří ho přežili, jsou vyvěšeny na webu Eastlanddisaster.com. Do první kategorie patří například Šindelářovi. Zahynuli všichni členové rodiny. Rodiče i pět dětí.

Zato Frank Bláha měl štěstí. Stál na straně paluby přiléhající ke břehu, která zůstala po převrácení nad vodou. Zachytil se zábradlí a vylezl na bok lodi. "Ti, kdo stáli na opačné straně rychle zmizeli pod hladinou. Mnozí z nich se už nevynořili. A ti, kteří byli v podpalubí, byli téměř bez šancí," líčil tragédii.

Cestující na horní palubě padali a sjížděli po vlhké a kluzké podlaze do vody. Pasažéry v podpalubí zase drtil padající nábytek. Jiní nestihli doběhnout ke schodišti. Voda stoupala příliš rychle.

Nepotrestaný šlendrián

Nová svědectví o této tragédii už nepřibudou. Poslední přeživší, 102letá učitelka Marion Eichholzová, zemřela před šesti lety ve věku 102 let. Když spolu s rodiči přežila katastrofu, byly jí jen tři roky.

Většina obětí českého původu byla pohřbena na Českém národním hřbitově v Chicagu. Stojí tam památník, z něhož vyčnívá kormidlo.

A příčiny neštěstí? Hlavní podíl na něm patrně měly prázdné vyvažovací nádrže na boku lodi, jejichž úkolem je stabilizovat plavidlo. V den neštěstí zůstaly prázdné, bez vody, protože na lodi nefungovala čerpadla. Loď proto byla nestabilní, houpala se ještě před vyplutím, byť do ní žádné vlny nenarážely. Nikdo tomu ale nevěnoval větší pozornost, nikoho to neznepokojovalo.

Co víc, tři týdny před osudným výletem povolil inspektor Robert Reid zvýšit maximální počet pasažérů z 2350 na 2500 lidí. Naléhala na to společnost, která plavidlo provozovala. Větší kapacitou chtěla zvýšit své zisky. Jenže počet lidí při nástupu na palubu beztak nebyl důsledně kontrolován.

Za zmíněný šlendrián však nebyl nikdo potrestán.

Doplatili na Titanic?

Říká se, že potopení Titaniku přispělo k bezpečnosti lodní dopravy. V případě Eastlandu však mohlo přispět k tragédii. Počet záchranných člunů musel po roce 2012 odpovídat počtu lidí na palubě. Zavěšené čluny ale zvýšily těžiště Eastlandu, a tak snížily jeho stabilitu. Z vyšetřování, jak píše Jay Bonansinga, kromě toho vyplynulo, že čluny nebyly rozmístěny rovnoměrně po obou stranách plavidla.

Samotný parník nicméně vytáhli z vody a opravili. Potom ho koupilo námořnictvo, které z něj udělalo cvičný dělový člun. V roce 1943 se na lodi dokonce plavil prezident Franklin Delano Roosevelt.

Tři roky nato nabídlo námořnictvo loď k prodeji. Kupec se však nenašel, a tak ji sešrotovali.

Obsáhlé informace o lodním neštěstí jsou na webu Eastland Disaster anebo v paperbacku The Sinking of the Eastland: America's Forgotten Tragedy.