Vedení Prahy chce rekonstruovat Libeňský most. Odborníci odpovídají: Je to drahý nesmysl

Nezbytná rekonstrukce Libeňského mostu je v nedohlednu a budoucnost důležité spojnice mezi pražskými Holešovice a Libní je opět nejasná. Zatímco minulé vedení mělo v plánu most v dezolátním stavu nahradit novým, současná vládnoucí koalice se rozhodla pro rekonstrukci. Ta by měla proběhnout v letech 2022 až 2025 a stát kolem 560 miliónů. Z řad odborníků se však stále silněji ozývají hlasy kritizující tuto volbu pražského Magistrátu. Podle nich je nejen zbytečně finančně nákladná, ale hlavně nebezpečná.

Drama kolem oprav Libeňského mostu nekončí. V pořadí 15.most na řece Vltavě je od roku 1928, kdy byl v den 10. výročí vzniku Československa slavnostně otevřen, v dlouhotrvajícím havarijním stavu. Za 90 let své existence nebyl ještě nikdy opravován, a to, přestože byl stále více namáhán těžší a intenzivnější dopravou a v roce 2002 poškozen povodněmi. Po podrobném prozkoumání aktuálního stavu Libeňského mostu, se tehdejší vedení pražské radnice v čele s Adrianou Krnáčovou rozhodlo most zbourat a na jeho místě postavit nový.

"Ze závěrů odborníků, kteří se podíleli například na stavbě Trojského mostu, jednoznačně vyplývá, že z pohledu dopravy a efektivity je lepší postavit most nový a že lze využít i základy pilířů toho stávajícího," prohlásil náměstek primátorky Petr Dolínek, který přišel i s plánem, jak co nejefektivněji vzniklý problém vyřešit.

"Za 60 milionů jsme připravili kompletní projektovou dokumentaci, stavební povolení na demolici a výstavbu nového mostu. Vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele. Do něj se přihlásila řada firem, ze kterých bylo 7 vybráno s tím, že splnily požadovaná kritéria," tvrdil Dolínek v dubnu roku 2018.

Za rok však přišel primátor Hřib s úplně odlišnou a pro mnohé i nepochopitelnou variantou. Místo, aby nové vedení města pokračovalo v plánu, kdy již stačilo jen vybrat vhodnou firmu, která by most zbourala a postavila nový, rozhodlo se most zachovat a začít s nákladnou rekonstrukcí. Ta má Pražany vyjít na 560 milionů, pokud k nim přičteme již vynaložených 60 miliónů, dostáváme se na částku 620 milionů! Po dokončení této opravy, kdy mělo dojít k výměně předpolí a zesílení oblouků, by se údajně funkčnost mostu měla prodloužit o dalších 50 let.

Proti tomuto řešení je však řada odborníků v čele s největší autoritou v oboru mostů – inženýrem Milanem Komínkem. Ten se již několikrát vyjadřoval s obavou, zda po tomto zásahu bude na mostě provoz bezpečný. Zároveň dodává, že za částku, za níž bude rekonstrukce provedena, by se mohl postavit most nový s životností přes 100 let. Pro tuto variantu tak hovoří i zdravý selský rozum. Vedení magistrátu ale trvá na svém řešení.

Varování odborníků evidentně nezůstalo bez povšimnutí u stavebních firem, které se mohly přihlásit do výběrového řízení na vypracování projektu rekonstrukce Libeňského mostu. To však dopadlo žalostně.

"V rámci prvního kola, kdy se posuzují kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci, se přihlásil pouze jeden účastník řízení, který požadované kvalifikační předpoklady nesplnil," prohlásila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková, která zároveň ohlásila tendr nový, a to podle metody Design & Build, což znamená, že zhotovitel stavby bude zároveň i jeho projektantem.

Zda bude počet přihlášených vyšší než v případě předešlém, se teprve ukáže. To, co již ale víme, je smutný fakt, že Libeňský most stále chátrá a jeho rekonstrukce se z důvodu zbytečných průtahů ze strany vedení města v čele s primátorem Hřibem odkládá opět na neurčito.