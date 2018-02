Chcete být zdraví? Naordinujte si 30 minut pohybu denně

- Zprávy autor: Inzerce

Podle odborníků představuje absence pohybu pro člověka stejné riziko, jako přítomnost vysokého krevního tlaku nebo obezity. K tomu, abychom byli zdravější a udrželi si dobrou náladu, přitom stačí pouhá půlhodina fyzické aktivity denně. Může to být třeba jen chůze, badminton, spinning nebo plavání.

S ČPZP nebudete zahálet

Zásadní význam pohybu pro zdraví obyvatelstva si uvědomuje i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), která se snaží dlouhodobě podporovat zdravý životní styl a prevenci proti civilizačním chorobám. V letošním roce ČPZP pro své klienty připravila novinky spojené s výraznější podporou sportovních aktivit. Příspěvky u vybraných preventivních programů ČPZP navýšila, aby si prospěšnost pohybu mohl vyzkoušet opravdu každý.

700 korun na pravidelný pohyb

Do tělocvičen, posiloven či bazénů vás ke sportování může přivést široká nabídka preventivních programů, s níž ČPZP přichází pro letošní rok. Pro ženy i muže od 19 let, kteří sportují rádi, je určen program Pravidelný pohyb spojený s příspěvkem 700 Kč. Podmínkou čerpání je předložení dokladu o zakoupení permanentky (lze kombinovat až 3 různé doklady) v hodnotě nejméně 1 500 Kč. ČPZP přispívá i na úhradu sportovní lékařské prohlídky (500 Kč), na cvičení ženám po porodu (1 000 Kč), na cvičení pro děti do dvou let (500 Kč).

Podpora plavání a očkování

Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR ale ve svých preventivních programech nemyslí jen na batolata. Pro děti do 8 let včetně je určen program Organizované plavecké kurzy s čerpáním až 1 000 Kč. Milovníci plavání mohou i v letošním roce využívat oblíbený program Plavání zdarma nebo se slevou ve vybraných bazénech po celé republice. ČPZP přispívá i na očkování dětí částkou až 1 500 Kč, dospělí od 19 let mohou čerpat na jakékoli očkování proti infekčním onemocněním nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění až 1 000 Kč.

Nadstandardní příspěvek pro maminky a miminka

Produkt Manažerka mateřství patří k naším nejoblíbenějším produktům, kde nabízíme příspěvek až 1 500 Kč na nadstandardní vyšetření, masáže, kurzy a plavání pro těhotné a psychoprofylaktickou přípravu k porodu. K tomuto produktu se může přičíst 500 Kč nabízených v rámci programu Zdravé dítě a 1 000 Kč pro Ženu po porodu. V rámci těchto dvou programů můžete využít příspěvek na cvičení pro děti do dvou let, edukační kurzy pro matky s dětmi, kosmetické přípravky k péči o dítě, monitor dechu, chůvičky, odsávačky nosních hlenů nebo na pomůcky na kojení dětí a cvičení pro ženy.

V rámci těchto dvou programů můžete využít příspěvek na cvičení pro děti do dvou let, edukační kurzy pro matky s dětmi, kosmetické přípravky k péči o dítě, monitor dechu, chůvičky, odsávačky nosních hlenů nebo na pomůcky na kojení dětí a cvičení pro ženy.