3. 12. 2025 – 6:38 | Magazín | Jana Strážníková

Chce ven! Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení
zdroj: Profimedia.cz
Bývalý politik má za to, že trest už splnil svou funkci. Chce na svobodu.

Někdejší politická hvězda a prorokovaná naděje české vládní scény je na samotném dně. Bývalý politik Dominik Feri byl odsouzen ke třem letům nepodmíněného odnětí svobody za dvě zneužití a jeden pokus o zneužití.

Jeho politická kariéra je tak nejspíš minulostí (I když... žijeme v Česku, takže kdo ví.), ale sám Feri trvá na své nevině.

„Žít v právním státě znamená respektovat i ty rozsudky, se kterými bytostně nesouhlasíme, a o věcech, které se nikdy nestaly. Mohu jen uvést, že ve věci bude přirozeně podáno dovolání. Trvám na tom, že k žádnému znásilnění nikdy nedošlo,“ tvrdil politik krátce po vyslechnutí soudního verdiktu.

K vykonání trestu nastoupil před rokem a půl do vězení v Teplicích. A to znamená, že už má půlku trestu za sebou a může požádat o podmíněné propuštění. Což také udělal.

„Dne 25. 11. 2025 obdržel Okresní soud Teplice návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ve věci odsouzeného Dominika Feriho,“ cituje iRozhlas.cz Danu Kolářovou, předsedkyni teplického okresního soudu.

Feriho žádostí se bude soud zabývat 15. ledna.

