Priority jsou jinde. Denisa Grossová: "Na děti nejsme"
3. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | BS
Má se dobře a plánů má víc než dost i bez zakládání rodiny.
Sympatická zpěvačka, stepařka, tanečnice a dcera známého politika Denisa Grossová je spokojená. Výsostně. Tak moc, že nic neplánuje měnit. Což je stav, který může drtivá většina populace jen tiše a hořce závidět.
Denisa našla štěstí a lásku v náručí svého partnera Filipa Hořejše. Chtějí spolu cestovat, žít, vychutnávat si jeden druhého. A žádné potomstvo a zakládání rodiny k tomu nepotřebují.
„My jsme se o tom všem bavili už několikrát. Upřímně, nejsme moc na děti. Jsme ve fázi, kdy všichni začínají plánovat rodiny a děti, ale my ani nevíme, jestli děti chceme,“ nic nezastírala Denisa v rozhovoru pro eXtra.cz.
„Už bych měla mít mateřské pudy, ale zatím je vůbec nemám,“ krčí rameny.
Místo toho tedy raději uvidí svět: „Plánujeme Miami, Vietnam, Bali, Thajsko,“ vypočítala.
I ve společném soužití prý panuje čistá harmonie: „Společné bydlení je úplně nejkrásnější. Děláme všechno napůl. Přijdu a je umyté nádobí, nemohu si to vynachválit,“ cukrovala.
Což, pravda, nebývá úplně obvyklé. A když už, jedná se často jen o vedlejší účinek prvotního láskyplného poblouznění a člověka to po čase přestane bavit.
Denisa už ale s Filipem tvoří pár několik let. Že jsou si stále plnou oporou při cestách i v domácnosti, je proto to nejlepší znamení.