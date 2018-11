Česko oslavilo výročí Sametové revoluce. Kytice od Babiše, Zemana a Okamury letěly do koše

Americký prezident Donald Trump popřel, že by uvažoval o vyhoštění duchovního a kritika tureckého režimu Fethullaha Gülena.

Studentské spolky uspořádaly tradičně pietní připomínku listopadových událostí z let 1939 a 1989 na pražském Albertově.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš dnes brzy ráno odletěl za synem do Švýcarska, proto letos uctil 17. listopad s předstihem. Kytici na Národní třídě v Praze položil dnes krátce po půlnoci, lidé ji ráno hodili do koše

Vraždu saúdskoarabského investigativního novináře Džamála Chášukdžího, k níž došlo začátkem října na konzulátu jeho země v tureckém Istanbulu, nařídil přímo saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Tvrdu to list The Washington Post, terý se odkazuje na zdroje obeznámené se situací.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes krátce po půlnoci přinesl kytici k pamětní desce na Národní třídě v Praze. Ráno ji první účastníci ohlášených akcí na Národní třídě yhodili do odpadkového koše.

