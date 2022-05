Česko opustilo 140 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, 200 tisíc dalších zůstává

V Česku se podle odhadů nachází přes 200 000 uprchlíků z Ukrajiny, řekl v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce ministr vnitra Vít Rakušan. Zemi tak patrně opustilo zhruba 140 000 běženců, protože vláda dosud vydala 342 300 víz dočasné ochrany.

„Zatím jsou to odhady, ale bavíme se po nějaké konzultaci s lokálem, že v současné době máme reálně v Česku přes 200 000 lidí z Ukrajiny," řekl Rakušan.

Ostatní Ukrajinci Česko pravděpodobně opustili. „Ale my nejsme hraniční země, na rozdíl od Slovenska nebo Polska nevidíme odchod lidí zpátky na Ukrajinu,“ upozornil Rakušan.

Lepší přehled by mělo ministerstvo vnitra získat koncem května. „Do 31. května by měl být spuštěn celoevropský IT systém, do kterého budou mít naši policisté a všichni kompetentní přístup. A reálně uvidíme, kolik lidí se vrátilo zpět,“ řekl ministr.

Nyní má stát informace o registracích, ale nemá jistotu, zda se uprchlíci zdržují na určité adrese.

Vízum dočasné ochrany umožňuje uprchlíkům pobývat v zemi až rok a zároveň jim otevírá přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Rakušan zopakoval, že někteří z běženců se do Česka vydávají s cílem čerpat dávky v cílové zemi. Odradit lidi od této praxe by měla změna v poskytování dávek, první měsíční příspěvek by uprchlíci mohli dostávat v naturáliích.