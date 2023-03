Češi zůstali bez Oscara, nejlepším filmem je se sedmi soškami Všechno, všude, najednou

Letošní 95. ročník cen americké Akademie filmového umění a věd ovládla bláznivá sci-fi komedie Všechno, všude, najednou, která byla vyhlášena nejlepším filmem uplynulého roku a posbírala také dalších šest zlatých sošek. Čtyři Oscary včetně toho za nejlepší zahraniční film si připsali tvůrci válečného dramatu Na západní frontě klid, které se natáčelo hlavně v Česku. Žádný ze čtyř Čechů nominovaných za práci na tomto filmu ale ve své kategorii nezvítězil.

Snímek Všechno, všude, najednou v uplynulých týdnech dominoval sezóně amerických filmových cen a své vítězné tažení nyní korunoval tím vůbec nejprestižnějším oceněním. Kromě Oscara za nejlepší film má tato multižánrová podívaná také sošku za střih a původní scénář, filmová akademie ocenila i režii autorské dvojice Daniel Kwan a Daniel Scheinert.

Originální snímek navíc ovládl všechny herecké kategorie kromě té za nejlepší mužský výkon v hlavní roli, kde neměl svého zástupce. Podle deníku Los Angeles Times se stal teprve třetím filmem, který posbíral tři herecká ocenění. Dosud měli tento úspěch na kontě jen tvůrci dramat Tramvaj do stanice touha z roku 1951 a Televizní společnost z roku 1976.

Hlavní hrdinku Všechno, všude, najednou hrála Michelle Yeohová, která se stala první asijskou vítězkou hlavní ženské herecké kategorie v dějinách Oscarů. „Pro všechny malé chlapce a děvčata, kteří vypadají jako já a dívají se, tohle je znamení naděje a příležitostí,“ uvedla při přebírání zlaté sošky. „A dámy, nenechte si nikdy od nikoho namluvit, že jste za zenitem,“ dodala 60letá rodačka z Malajsie.

Všechno, všude, najednou je označováno za poněkud netradičního vítěze hlavní oscarové kategorie, kde většinou bodují dramata. Agentura AP například dává letošní výsledek do kontrastu s tím před padesáti lety, kdy si nejprestižnější ocenění odnesl film Kmotr. „Všechno, všude, najednou triumfoval s výrazně odlišným vyprávěním o zkušenosti přistěhovalců. V jeho excentrickém příběhu rodiny čínských imigrantů... se mísí sci-fi a alternativní reality s námětem obyčejné ženy a majitelky prádelny,“ píše.

Michelle Yeohová | zdroj: Profimedia

Nejlepším hercem v hlavní roli vyhlásila americká akademie Brendana Frasera, který v 54 letech rovněž proměnil svou první oscarovou nominaci. Ikonickou sošku si odnáší za ztvárnění samotářského, obézního učitele angličtiny v dramatu Velryba. Deník The New York Times (NYT) poznamenal, že tím vůbec největším vítězem 95. ročníku Oscarů je možná filmové studio A24, pod jehož hlavičkou vznikaly Velryba i Všechno, všude, najednou.

Poměrně dobře si vedla také nová adaptace románu Ericha Marii Remarquea Na západní frontě klid, která se podle NYT se čtyřmi oceněními stala nejúspěšnějším snímkem videotéky Netflix na Oscarech. Kromě kategorie zahraničních filmů uspěla také v těch za nejlepší hudbu, kameru a filmovou scénografii.

Bez ocenění nicméně zůstali čtyři čeští filmaři, kteří byli za svou práci na válečném dramatu společně s kolegy nominováni na Oscary za zvuk (Viktor Prášil), masky (Linda Eisenhamerová) a vizuální efekty (Viktor Müller a Kamil Jafar). V těchto kategoriích uspěli tvůrci filmů Top Gun: Maverick, Velryba a Avatar: The Way of Water. I po letošním vyhlášení vítězů tak pokračuje čekání na nového českého držitele Oscara, které trvá od 2008 a úspěchu Markéty Irglové s písní Falling Slowly.

Zcela bez ocenění skončilo několik filmů nominovaných v hlavní kategorii včetně černé komedie Víly z Inisherinu, která šla do slavnostního ceremoniálu s devíti nominacemi. Ani psychologické drama Tár si neodneslo jediného Oscara, byť mělo nominací šest.

Cenu pro nejlepší scénář podle předlohy si odnáší Women Talking (Ať ženy promluví) o dilematu skupiny žen žijících v náboženské komunitě, nejlepším animovaným filmem vyhlásila akademie Pinocchia Guillerma del Tora a v kategorii celovečerních dokumentů bodoval Navalny o ruském opozičním předákovi Alexeji Navalném. Nejlepší filmovou písní je Naatu Naatu z indického akčního filmu RRR.

Tato i další nominované písně zazněly v průběhu tři a půl hodiny trvajícího ceremoniálu, během kterého se na pódiu Dolby Theatre v Los Angeles vystřídaly i popové hvězdy Rihanna a Lady Gaga či herecké legendy včetně Salmy Hayekové a Harrisona Forda, který oznámil vítěze hlavní kategorie. Vyvrcholení sezóny filmových cen se tentokrát obešlo bez viditelných zádrhelů poté, co loňský slavnostní večer vykolejil fyzický útok herce Willa Smithe na moderátora za vtip o jeho manželce. Zda se filmové akademii podařilo zvrátit klesající trend sledovanosti Oscarů, nebylo ihned jasné.

PŘEHLED VÍTĚZŮ FILMOVÝCH CEN OSCAR ZA ROK 2022

Nejlepší film: Všechno, všude, najednou - producenti Daniel Kwan, Daniel Scheinert a Jonathan Wang

Režie: Daniel Kwan a Daniel Scheinert - Všechno, všude, najednou

Herec v hlavní roli: Brendan Fraser - Velryba

Herečka v hlavní roli: Michelle Yeohová - Všechno, všude, najednou

Herec ve vedlejší roli: Ke Huy Quan - Všechno, všude, najednou

Herečka ve vedlejší roli: Jamie Lee Curtisová - Všechno, všude, najednou

Zahraniční celovečerní film: Na západní frontě klid - Německo, režie Edward Berger

Nejlepší animovaný film: Pinocchio Guillerma del Tora - režie Guillermo del Toro a Mark Gustafson

Kamera: James Friend - Na západní frontě klid

Původní scénář: Daniel Kwan a Daniel Scheinert - Všechno, všude, najednou

Scénář podle předlohy: Sarah Polleyová - Women Talking (Ať ženy promluví)

Hudba: Volker Bertelmann - Na západní frontě klid

Nejlepší píseň: Naatu Naatu - hudba M.M. Kíravání, text Čandrabose; RRR

Filmová scénografie: Christian M. Goldbeck a Ernestine Hipperová - Na západní frontě klid

Kostýmy: Ruth Carterová - Black Panther: Wakanda nechť žije

Masky: Adrien Morot, Judy Chinová a Anne Marie Bradleyová - Velryba

Střih: Paul Rogers - Všechno, všude, najednou

Zvuk: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon a Mark Taylor - Top Gun: Maverick

Vizuální efekty: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon a Daniel Barrett - Avatar: The Way of Water

Celovečerní dokument: Navalny (Navalnyj) - režie Daniel Roher

Krátkometrážní dokument: Zaříkávači slonů - režie Kartiki Gonsalvesová

Krátkometrážní animovaný film: Chlapec, krtek, liška a kůň - režie Peter Baynton

Krátkometrážní hraný film: An Irish Goodbye (Sbohem po irsku) - režie Tom Berkeley a Ross White

Vítězové 95. ročníku filmového Oscara | zdroj: Profimedia

Po dvou anticenách Zlatá malina dostaly filmy Blondýnka, Morbius a Elvis

Nejhorším snímkem roku a filmem s nejhorším scénářem se podle organizátorů amerických filmových anticen Zlatá malina stal snímek z produkce společnosti Netflix nazvaný Blondýnka inspirovaný životem Marilyn Monroe. Po dvou Zlatých malinách dostaly i horor Morbius a životopisný film Elvis.

Cenu pro nejhoršího herce si vysloužil Jared Leto rolí upírovitého antihrdiny ve filmu Morbius, za nějž dostala anticenu i herečka Adria Arjonaová v kategorii nejhorší herečka ve vedlejší roli. Nejhorším hercem ve vedlejší roli se podle nadace Golden Raspberry Awards stal Tom Hanks za ztvárnění hudebního manažera Toma Parkera ve filmu Elvis. Hanks dostal za tento film Zlatou malinu i v kategorii nejhorší společná kombinace, a to spolu se svou latexovou obličejovou maskou a „směšným“ přízvukem.

Udílení Oscarů se neslo v duchu střídmých barev na nečerveném koberci

Decentní půvab, střídmé barvy a elegantní siluety dominovaly 95. ročníku udílení filmových Oscarů. Proslulý červený koberec měl v rozporu s tradicí letos barvu šampaňského, což zjevně inspirovalo řadu hereček, které v noci na dnešek SEČ přišly do Dolby Theatre v Los Angeles v róbách světlejších tónů.

Stejný trend ovlivnil i muže, u nichž se častěji než obvykle objevovaly obleky či saka smokingů v jemnějších barvách. Paul Mescal a Brian Tyree Henry patřili k těm, kdo sáhli po krémovém saku, zatímco Harry Shum Jr. zvolil bílé. Dwayne Johnson vyvolal smíšené reakce módních kritiků svým večerním oblekem s lososově růžovým saténovým sakem.

Harvey Guillen | zdroj: Profimedia

Častěji se na pánských oblecích také objevovaly výrazné textury; například Jay Ellis zvolil smoking značky Fendi s lesklými korálky na saku, zatímco Harvey Guillén kráčel po oscarovém koberci v nápaditě střiženém černém vzorovaném smokingu s širokými kalhotami. Mezi komentátory se ovšem objevily hlasy, podle nichž se nedalo poznat, jestli jde Guillén na slavnostní ceremonii, anebo na karneval převlečený za marnivého černokněžníka.

Dámy po světlém koberci, který část diváků nadchl, a část zklamal, „protože vypadá jako v kanceláři“, defilovaly nejčastěji v bílých a jemně pastelových tónech. Patřily mezi ně přiléhavé šaty Emily Bluntové od Valentina anebo róba bez ramínek od Chanel Couture Michelle Williamsové s průsvitným pláštíkem pošitým krystaly.

Michelle Yeohová předvedla jeden z nejpřitažlivějších trendů v bílých šatech s peřím, Sofia Carsonová ohromila v objemných princeznovských šatech, zatímco sofistikované bílé šaty Halle Berryové se třpytily květinovými detaily posetými korálky.

Hong Chauová | zdroj: Profimedia

O závan pastelových barev se postarala například Hong Chauová v elegantních šatech z růžového saténu se stojáčkem připomínajícím tradiční čínské šaty a kontrastní, třásněmi a flitry pošitou černou vlečkou.

Po odstínech růžové sáhly například také Allison Williamsová a Stephanie Hsuová, zatímco Kerry Condonová zvolila světle žlutou a Halle Baileyová světle modrou, která jako by vypadla z jejího nového filmu Malá mořská víla.

Sytější odstíny reprezentovala v dramatických červených šatech s odhalenými rameny Cara Delevigneová, zatímco zářivě fuchsiová róba Nicole Kimpelové, doplněná peřím, by přítelkyni Antonia Banderase podle některých komentujících vysloužila právo k pobytu v každé kolonii plameňáků.

Nicole Kimpelová a Antonio Banderas | zdroj: Profimedia

O dva vrcholné módní okamžiky se postaraly hvězdy hudební scény. Lady Gaga si na oscarový ceremoniál oblékla průsvitné šaty z kolekce Versace podzim-zima 2023, která debutovala na předváděcím molu teprve před třemi dny, zatímco Rihanna ohromila v kožených šatech Alaïa, které zdůrazňovaly její těhotenské bříško.

Překvapivé oblibě se letos těšily také šaty ve stylu diskokoule. Tak o své korálky a třpytkami poseté, poloprůsvitné a odvážně rozhalené róbě mluvila herečka Eva Longoriová, ale třpytivý, kovový a lesklý vzhled se před Dolby Theatre objevoval opakovaně.

Sigourney Weaverová si oblékla zlaté šaty s dlouhými rukávy a zvířecím potiskem, který se třpytil jako rybí šupiny. Bílé šaty Ariany DeBoseové byly v geometrických vzorech pošité zrcadlovými korálky, ale hlavní pozornost stejně přitahoval hluboký výstřih a vysoký rozparek.

Florence Pughová | zdroj: Profimedia

Každý ročník předávání Oscarů vyvolá mezi módními odborníky i amatéry zanícené diskuse o tom, kdo na slavnostním koberci zabodoval, a kdo byl naprosto mimo. A ačkoli se nikdy nepodaří dosáhnout absolutní shody, letos se mezi „naprostými minelami“ nejčastěji objevuje jméno Florence Pughové, která si oblékla róbu v kombinaci šampaňské a černé barvy tvořené živůtkem bez ramínek, bohatou, rozstřiženou sukní a úzkými kraťasy pod ní. Podle některých komentářů tato kreace nevypadala, jako by vyrazila na předávání filmových cen - ale spíš jako by se při ranním vstávání zamotala do deky.