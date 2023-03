Paříž se topí v odpadcích plných krys, popeláři stávkují

Popeláři ve francouzské metropoli už týden odmítají svážet odpad na protest proti plánované důchodové reformě, kterou prosazuje prezident Emmanuel Macron. V ulicích už se za sedm dní nahromadilo 5400 tun smetí, napsal dnes deník Le Monde s odvoláním na údaje pařížské radnice. V ulicích také roste počet krys, poznamenává BFM TV.

Ke stávce se připojily také tři spalovny na pařížském předměstí. Městská firma na svoz odpadu Syctom uvedla, že nákladní auta odklonila do 15 dalších provozů, které fungují. Firma zatím odmítá povolat policii, která by s ukončením blokády spaloven mohla pomoci. Syctom má ve správě zhruba polovinu Paříže, druhou půlku mají na starosti soukromé firmy, píše Le Monde.

Nejvíce kritizovaným bodem reformy je posunutí věku pro odchod do důchodu z 62 na 64 let. Popeláři a řidiči popelářských vozů ale spadají do skupiny, která chodí do penze dřív než většina obyvatel. Aktuálně pracují do 57 let, reforma jim chce službu prodloužit o dva roky.

„Krysy nebudou útočit na lidi, protože mají rozhodně dostatek jiných věcí k nasycení. Krom snížené estetiky a zápachu nebo možného uklouznutí po banánové slupce jsou rizika minimální,“ uvedl v reakci na obavy lidí z krys lékař Jean-Paul Hamon ve vysílání BFM TV.

Podle radní Anne Sourysové není zdraví lidí nijak ohroženo, jde jen o „snížení pohodlí“.