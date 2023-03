Čína by do dvou let mohla kontrolovat třetinu trhu s lithiem

Čína by se díky svému úsilí o zvýšení těžby lithia mohla do poloviny desetiletí podílet na celosvětových dodávkách lithia téměř třetinou. Uvedla to ve své zprávě banka UBS. Lithium má zásadní význam při výrobě baterií do elektromobilů.

UBS očekává, že doly kontrolované Čínou, včetně projektů v Africe, zvýší do roku 2025 těžbu na 705 000 tun ze 194 000 tun v roce 2022. To zvýší podíl Číny na globálních dodávkách na 32 procent z loňských 24 procent. Závod o zajištění dostatku lithia se odehrává na nejvyšší úrovni. Přístup k tomuto materiálu nezbytnému pro výrobu baterií se v době, kdy se svět odvrací od fosilních paliv, snaží získat řada států, včetně USA. Potřeby Číny jsou obzvláště naléhavé, protože země je největším trhem s elektromobily. Růst těžby v Číně zahrnuje také těžbu lepidolitu, horniny obsahující lithium, která je často přehlížena jako nekvalitní a neekologická kvůli nízké výtěžnosti a vysokým energetickým nákladům. UBS očekává, že těžba lithia z lepidolitu v Číně do roku 2025 stoupne na 280 000 tun, což bude asi 13 procent globálních dodávek, z loňských 88 000 tun. Vláda se chystá tento sektor dále podporovat. Peking již přistoupil k omezení nelicencované těžby lepidolitu v provincii Ťiang-sin, která je hlavním těžebním centrem, protože se snaží získat větší kontrolu nad nalezišti, upozornila agentura Bloomberg. Lithium je velmi lehký a měkký stříbřitě lesklý kov. Dobře vede elektrický proud a teplo. Je základem prakticky všech komerčně používaných a vyvíjených bateriových technologií. Mohlo by vás zajímat Elektromobily z Číny zaplaví Evropu, upozorňují experti

