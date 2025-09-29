Češi zanevřeli na peníze, nově sahají výhradně po kartách a to i na místech, která byste netipnuli
29. 9. 2025 – 14:12 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Bezhotovostní platby ovládly Česko. Platební karta, telefon nebo QR kód se staly běžnější než drobné v kapse. Podle průzkumu UniCredit Bank už bezhotovostně probíhá téměř 60 procent všech transakcí. A kdo terminál nemá, o zákazníky přichází – dvě třetiny lidí se raději otočí na patě a jdou jinam.
Karty vládnou každodennímu životu
Češi si rychle zvykli na komfort digitálních plateb. Platební kartu vlastní přes 90 procent lidí a objem karetních transakcí jen od ledna do května 2025 stoupl o 11 procent. Stejným tempem narostl i jejich počet – na 104 milionů plateb.
„Lidé už berou bezhotovostní platbu jako samozřejmost. V obchodech vytahují mobil nebo kartu, hotovost už často vůbec nenosí,“ říká Petr Plocek z UniCredit Bank.
Do hry čím dál víc vstupují i takzvané „platby na pozadí“, například u taxi nebo donáškových služeb. Zákazník vystoupí z auta nebo převezme balík a peníze se strhnou automaticky. Komfort, který před pár lety působil jako sci-fi, se dnes stal běžnou součástí života.
Terminály i tam, kde byste je nečekali
Změna je patrná napříč obory. Zubaři, lékaři, kadeřníci, kosmetičky – všude dnes zákazníci očekávají možnost zaplatit kartou. Stejně tak na trzích, v divadlech, kinech nebo dokonce na hradech a zámcích.
Velký vliv na rozšíření terminálů měl projekt „Česko platí kartou“. Podnikatelé díky němu dostali už přes 60 tisíc terminálů zdarma. Jen ve druhém čtvrtletí letošního roku přibylo dalších sedm tisíc zařízení. „Češi si rychle zvykli na určitý standard a mění své návyky. Pokud obchodník nepřijímá karty, zákazníci odcházejí,“ vysvětluje Petr Polák z Visa.
Podle průzkumu UniCredit Bank nepřijetí bezhotovostní platby odradí od nákupu skoro dvě třetiny zákazníků. A i když někdo nákup uskuteční, příště si raději vybere obchodníka s terminálem.
Evropa jde ještě dál, Češi jsou ale mezi lídry
Bezhotovostní vlna není jen českým fenoménem. Na Slovensku roste počet transakcí také, i když pomaleji. Opravdovými tahouny jsou ale severské země – třeba ve Švédsku už hotovost prakticky neexistuje.
Češi si přesto drží evropské prvenství v rychlosti adaptace na nové technologie. „Bezkontaktní placení, které se u nás objevilo před patnácti lety, jsme přijali jedním z nejrychlejších temp v Evropě,“ připomíná šéfka Mastercardu Jana Lvová.
Hotovost tak sice úplně nezmizela, ale její role se rychle scvrkává. A kdo by dnes u obchodníka nenašel možnost zaplatit kartou, může mít pocit, že narazil na podnik z minulého století.