Senioři mají další možnost, jak ušetřit na energiích, na tyhle věci jim přispěje stát
29. 9. 2025 – 13:13 | Zprávy | Anna Pecena
Už jste slyšeli, že moderní LED osvětlení může snížit vaše účty za elektřinu až o desítky procent — ale víte, že stát i firmy dnes nabízejí “sleva navíc”, dotace a zvýhodněné programy, které pokryjí část ceny nových úsporných spotřebičů či osvětlení? V tomto článku odhalíme, kde přesně hledat tyto výhody — a jak je využít.
Úsporné LED světlo: běžná sleva nestačí
LED žárovky a energeticky úsporné spotřebiče už dávno nejsou alternativou — staly se standardem. Investice do nich se vrátí však teprve tehdy, když využijete nejen běžnou slevu u prodejce, ale i státní podporu nebo dotační program — což mnoho lidí přehlíží.
Například u projektů osvětlení (zejména veřejného, ale i v budovách) lze dnes žádat o dotační podporu přes různé programy, jako je program EFEKT či v rámci rekonstrukce osvětlení podporované ministerstvem průmyslu. Společnosti, které dodávají LED řešení, často pomáhají se zpracováním žádosti — tím se skutečná cena pro konečného zákazníka výrazně sníží.
Navíc v rámci dotačních programů pro domácnosti – například Nová zelená úsporám – se v současnosti objevují bonusy pro kombinaci opatření a usnadnění získání zálohové dotace. To znamená, že část nákladu může státří stát vyplatit ještě před realizací.
Kde přesně hledat „skrytou slevu“ (programy, dotace, výhody)
-
Státní dotační programy pro domácnosti – Nová zelená úsporám podporuje energeticky úsporná opatření u rodinných domů nebo bytových domů, například výměnu zdrojů tepla, ale i doplňková opatření. Výhodou jsou zjednodušené podmínky a často i zálohová výplata dotace před realizací.
-
Programy pro veřejné osvětlení a rekonstrukce budov – Pokud vlastníte dům či blok budov spravovaný společenstvím, lze žádat o dotace na modernizaci osvětlení v rámci programů EFEKT nebo výzev MPO.
-
Spolupráce s firmou pro dodávku LED technologií – Některé dodavatelské firmy nabízejí “dotace na klíč” nebo pomoc s administrací tak, že prodejní cena je po započtení dotace výrazně nižší. Bankovní či úvěrové nástroje pro úsporné bydlení – Například Česká spořitelna nabízí úvěry pro úsporné bydlení, které mohou pomoci překlenout financování aktivit jako osvětlení nebo zateplení.
Jak postupovat, aby sleva nebyla mýtus
-
Zjistěte, které programy pro váš typ bydlení existují — rodinný dům, bytový dům, správa společných prostor.
-
Spojte LED pořízení s dalšími úspornými opatřeními — kombinované žádosti často dostávají vyšší bonus či výhodnější podmínky.
-
Vyžádejte si nabídky od dodavatelů, kteří uvádějí možnost dotace či administraci — ne každý prodejce to umí, ale někteří to mají již zabudováno.
-
Nezapomeňte na projektovou dokumentaci či energetický posudek, pokud je vyžadován — bez těchto dokumentů žádost nebude přijata.
-
Podávejte žádost včas — výzvy dotací mají termíny, alokace je omezená a pozdější žádost může vyjít vniveč.
LED a energeticky úsporné spotřebiče už samy o sobě šetří, ale opravdová “sleva” se skrývá v kombinaci s dotacemi a výhodnými programy. Pokud si najdete správný dotační titul a spolupracujete s dodavatelem, může vás pořizování LED vybavení vyjít výrazně levněji, než jste čekali.