29. 9. 2025 – 13:13 | Zprávy | Anna Pecena

Senioři mají další možnost, jak ušetřit na energiích, na tyhle věci jim přispěje stát
senior a led světlozdroj: AI DALL-e
Už jste slyšeli, že moderní LED osvětlení může snížit vaše účty za elektřinu až o desítky procent — ale víte, že stát i firmy dnes nabízejí “sleva navíc”, dotace a zvýhodněné programy, které pokryjí část ceny nových úsporných spotřebičů či osvětlení? V tomto článku odhalíme, kde přesně hledat tyto výhody — a jak je využít.

Úsporné LED světlo: běžná sleva nestačí

LED žárovky a energeticky úsporné spotřebiče už dávno nejsou alternativou — staly se standardem. Investice do nich se vrátí však teprve tehdy, když využijete nejen běžnou slevu u prodejce, ale i státní podporu nebo dotační program — což mnoho lidí přehlíží.

Například u projektů osvětlení (zejména veřejného, ale i v budovách) lze dnes žádat o dotační podporu přes různé programy, jako je program EFEKT či v rámci rekonstrukce osvětlení podporované ministerstvem průmyslu.  Společnosti, které dodávají LED řešení, často pomáhají se zpracováním žádosti — tím se skutečná cena pro konečného zákazníka výrazně sníží. 

Navíc v rámci dotačních programů pro domácnosti – například Nová zelená úsporám – se v současnosti objevují bonusy pro kombinaci opatření a usnadnění získání zálohové dotace.  To znamená, že část nákladu může státří stát vyplatit ještě před realizací. 

Kde přesně hledat „skrytou slevu“ (programy, dotace, výhody)

  • Státní dotační programy pro domácnosti – Nová zelená úsporám podporuje energeticky úsporná opatření u rodinných domů nebo bytových domů, například výměnu zdrojů tepla, ale i doplňková opatření. Výhodou jsou zjednodušené podmínky a často i zálohová výplata dotace před realizací.

  • Programy pro veřejné osvětlení a rekonstrukce budov – Pokud vlastníte dům či blok budov spravovaný společenstvím, lze žádat o dotace na modernizaci osvětlení v rámci programů EFEKT nebo výzev MPO. 

  • Spolupráce s firmou pro dodávku LED technologií – Některé dodavatelské firmy nabízejí “dotace na klíč” nebo pomoc s administrací tak, že prodejní cena je po započtení dotace výrazně nižší. Bankovní či úvěrové nástroje pro úsporné bydlení – Například Česká spořitelna nabízí úvěry pro úsporné bydlení, které mohou pomoci překlenout financování aktivit jako osvětlení nebo zateplení. 

Jak postupovat, aby sleva nebyla mýtus

  1. Zjistěte, které programy pro váš typ bydlení existují — rodinný dům, bytový dům, správa společných prostor.

  2. Spojte LED pořízení s dalšími úspornými opatřeními — kombinované žádosti často dostávají vyšší bonus či výhodnější podmínky.

  3. Vyžádejte si nabídky od dodavatelů, kteří uvádějí možnost dotace či administraci — ne každý prodejce to umí, ale někteří to mají již zabudováno.

  4. Nezapomeňte na projektovou dokumentaci či energetický posudek, pokud je vyžadován — bez těchto dokumentů žádost nebude přijata.

  5. Podávejte žádost včas — výzvy dotací mají termíny, alokace je omezená a pozdější žádost může vyjít vniveč.

LED a energeticky úsporné spotřebiče už samy o sobě šetří, ale opravdová “sleva” se skrývá v kombinaci s dotacemi a výhodnými programy. Pokud si najdete správný dotační titul a spolupracujete s dodavatelem, může vás pořizování LED vybavení vyjít výrazně levněji, než jste čekali.

