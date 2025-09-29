Čína propadla bizarnímu trendu: Co vyhodíte do koše, má cenu zlata!
29. 9. 2025 – 14:16 | Zpravodajství | Alex Vávra
V Číně se zrodil bizarní byznys: ostříhané nehty se prodávají jako surovina pro tradiční medicínu. Žena z provincie Che-pej na nich vydělala tisíce a ukázala, že i to, co běžně končí v koši, může mít překvapivou cenu.
V Číně se rozjíždí jeden z nejbizarnějších obchodů posledních let. Nejde o kryptoměny ani o sbírání starožitností. Hitem se stávají ostříhané nehty. Ano, čtete správně – to, co většina z nás bez váhání hodí do koše, se v některých částech Číny prodává za stovky korun. Žena z provincie Che-pej na tom postavila malý poklad. Desítky let si schovávala vlastní nehty – a teď za ně inkasuje.
Z odpadků do medicíny
Tradiční čínská medicína má dlouhou historii používání zvláštních ingrediencí, od sušených mořských koníků po prášek z tygrích kostí. V jejím repertoáru se ovšem drží i něco mnohem dostupnějšího – lidské nehty. Věří se, že pomáhají při nadýmání dětí a při angínách.
Není proto divu, že se školy i celé vesnice v některých oblastech proměnily ve sběrná místa. Nehty se pak odvážejí do specializovaných provozů, kde se důkladně umyjí, vysuší a rozemelou na jemný prášek. Ten se dál používá v různých léčivech. Zní to nechutně? Ano. Ale zároveň to funguje jako byznys, který živí stovky lidí. A tak zatímco my si děláme manikúru nad umyvadlem, v Číně někdo pracuje osm hodin denně u stroje na mletí nehtů. Ten někdo má vizitku, pracovní smlouvu a možná i služební večírky.
Kolik vydělají vaše nehty
Tvrdá čísla ale přinášejí vystřízlivění. Jeden dospělý člověk ročně „vypěstuje“ asi 100 gramů nehtů. To je v přepočtu sotva padesátikoruna za rok. Zbohatnout na vlastních nehtech tedy nelze – pokud nemáte v plánu žít půl milionu let. Jenže ve velkých objemech to už dává smysl. Pokud se sbírají nehty celé vesnice, nebo pokud se, jako v případě ženy z Che-peje, střádají po desetiletí, suma už stojí za řeč. Její zásoby vážily několik kilo a přinesly jí tisíce korun.
Nehtový průmysl už ale málem skončil. V 60. letech se masově rozšířil lak na nehty a tím kontaminoval celou „surovinu“. Zákazníci začali dostávat prášek plný chemie a poptávka prudce klesla. Pro odvětví to byla katastrofa. Jenže Čína našla řešení: zpřísnila kontrolu kvality, začala hlídat zdroje a nastavila přísná pravidla. A dokonce vyvinula systémy, které dokážou rozpoznat, zda někdo nenabízí nehty z nohou. Ty jsou totiž absolutním tabu – něco jako padělané peníze v keratinovém byznysu.
Dnes ale zažívají lidské nehty nečekanou renesanci. Školy pořádají sběry, vesnice kampaně a děti se učí, že jejich tělo produkuje obnovitelnou surovinu, která má na trhu cenu. Sociální sítě se plní tipy na správné skladování. Sklenice mizí z regálů. A výraz „nehtové portfolio“ se stává ironickým synonymem alternativních investic pro ty, kteří už nevěří kryptoměnám. Žena z Che-peje se tak stala jakousi neplánovanou ikonou celého trendu. To, co roky působilo jako podivný zvyk, se proměnilo v chytrý tah.
Bizarní, ale skutečné
Můžeme se smát, můžeme kroutit hlavou, ale faktem je, že nehty se staly obchodní komoditou. A že i ten nejbanálnější odpad může mít hodnotu, pokud existuje trh, který ho dokáže využít. Možná se dnes večer podíváte na své ruce jinak. Ty malé srpky, které jinak padnou do koše, mají v Číně hodnotu. Malou, ale reálnou. A i když se z vás milionář nikdy nestane, každý kousek je vlastně drobná mince. Žena z Che-peje to pochopila dřív než ostatní – a vyhrála.