15. 11. 2025 – 9:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Černá se vrací na výsluní. Styl Wednesday ovládá sváteční módu a je temnější, krásnější a mnohem jemnější
zdroj: Profimedia
Některé módní trendy přicházejí tiše – a stejně tiše vás pohltí. A přesně to se teď děje s estetikou, kterou by ještě před pár lety málokdo tipoval jako vánoční hit. Goth glam inspirovaný Wednesday Addams je zpátky. Jenže pozor: tentokrát nejde o kostým, ale o jednu z nejpůsobivějších podob elegance letošní zimy.

Tohle je temnota, která hřeje. Styl, který je dramatický, ale nikdy přehnaný. A trend, který slavnostní sezóně dává úplně nový tón.

wednesday - bílý límec zdroj: Profimedia

Proč zrovna Wednesday? Lidé mají chuť na příběh, ne na kýč

Po několika sezónách plných ticha a minimalismu se svět módy probouzí k něčemu intenzivnějšímu. Módní domy hlásí návrat dramatických siluet, temnějších tónů a detailů, které jsou promyšlené od prvního knoflíku po poslední lem.

A Wednesday? Ta se do tohoto momentu trefila dokonale.

Její styl spojuje:

  • čistotu černé,• chladnou eleganci,• promyšlené kontrasty,• jemný humor i nadhled.

Je to móda, která má charakter. A přesně to lidé teď hledají – osobnost, příběh, emoci.

Luis Guzman, Jenna Ortega a Catherine Zeta Jones zdroj: Profimedia

Sváteční móda už není jen o třpytkách. Je o náladě

Silvestr, večírky, adventní posezení… všude tam se letos objevují šaty, které byste ještě nedávno čekali spíš na operní premiéře než u vánočního stolu.

Co vede?

  • černé sametové maxi šaty,
  • tyl s drobnými puntíky,
  • kontrastní bílé límečky
  • krajkové rukávy,
  • perly na černém podkladu,
  • šaty s jemnými volány, ale v temném provedení.

Není to temnota, která straší. Je to temnota, která přitahuje.

profimedia-1027937533 Catherine Zeta - Jones - styl wednesdayzdroj: Profimedia

Goth glam 2025: elegance, která nepřehrává

Trend je překvapivě nositelný. Ať chcete jen malý náznak nebo dramatický look, funguje to skvěle.

Jak vypadá moderní Wednesday styl?

  • Šaty, které obepnou postavu, ale nechají ji dýchat.
  • Límečky, které rozzáří obličej.
  • Jemná černá krajka ve vrstvě, která působí jako stín.
  • Make-up, který je čistý, spíš éterický než dramatický.
  • Vlasy hladké, nízký culík, nebo lehká vlna.

Je to vzácný trend: divoký svým dojmem, ale jednoduchý na nošení.

Proč se goth glam hodí právě na Vánoce

Možná to zní netradičně, ale dává to smysl. Konec roku v nás probouzí touhu po symbolice a po příbězích, které mají hloubku. A právě temná elegance ukazuje, že i černá může být slavnostní – jen jiným způsobem než flitry a zlato.

ChatGPT Image 15. 11. 2025 09_35_19 zdroj: ChatGPT

Jak trend nosit, aniž by působil jako převlek

Tady přichází kouzlo detailů.

Tipy stylistů:

  • Vyberte jeden dominantní prvek (límec, rukáv, materiál).
  • Zbytek nechte čistý.
  • Nepřehánějte šperky – stačí jedna perla nebo jemná čelenka.
  • Boty Mary Jane nebo elegantní nízké podpatky.
  •  
  • A ano, černé silonky s mikro puntíkem jsou letos triumf.

Podstatné je, aby se Wednesday styl stal „vámi“, ne vaší maskou.

A proč to celé působí tak dobře?

Protože tahle móda nejde po trendu. Jde po pocitu.

Je v ní kousek nostalgie, trochu temnoty, spousta elegance a hlavně svoboda. Wednesday nikdy nezapadá do davu – a v tom je síla, kterou ženy v roce 2025 instinktivně vyhledávají.

Není to o tom být temná. Je to o tom být jiná.

profimedia-0974524749 zdroj: Profimedia

Možná je to právě ten styl, který vaše svátky potřebovaly

Jeden detail, jeden límec, jedny šaty – a najednou cítíte, že se ve vás probouzí lehká rebelka. Ta, která nechce být „přehlédnutelná“. Ta, která se chce smát i ve vážnosti. Ta, která si dovolí vyzkoušet něco nového, protože…tak proč ne právě teď?

A možná právě to je důvod, proč goth glam přebírá letošní sváteční sezónu.

Tagy:
móda celebrity styl detaily barva černý Wednesday
Zdroje:
Vogue, glamour.com, fashionweekdaily.com, fashionunited.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

