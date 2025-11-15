Černá se vrací na výsluní. Styl Wednesday ovládá sváteční módu a je temnější, krásnější a mnohem jemnější
15. 11. 2025 – 9:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Některé módní trendy přicházejí tiše – a stejně tiše vás pohltí. A přesně to se teď děje s estetikou, kterou by ještě před pár lety málokdo tipoval jako vánoční hit. Goth glam inspirovaný Wednesday Addams je zpátky. Jenže pozor: tentokrát nejde o kostým, ale o jednu z nejpůsobivějších podob elegance letošní zimy.
Tohle je temnota, která hřeje. Styl, který je dramatický, ale nikdy přehnaný. A trend, který slavnostní sezóně dává úplně nový tón.
Proč zrovna Wednesday? Lidé mají chuť na příběh, ne na kýč
Po několika sezónách plných ticha a minimalismu se svět módy probouzí k něčemu intenzivnějšímu. Módní domy hlásí návrat dramatických siluet, temnějších tónů a detailů, které jsou promyšlené od prvního knoflíku po poslední lem.
A Wednesday? Ta se do tohoto momentu trefila dokonale.
Její styl spojuje:
- čistotu černé,• chladnou eleganci,• promyšlené kontrasty,• jemný humor i nadhled.
Je to móda, která má charakter. A přesně to lidé teď hledají – osobnost, příběh, emoci.
Sváteční móda už není jen o třpytkách. Je o náladě
Silvestr, večírky, adventní posezení… všude tam se letos objevují šaty, které byste ještě nedávno čekali spíš na operní premiéře než u vánočního stolu.
Co vede?
- černé sametové maxi šaty,
- tyl s drobnými puntíky,
- kontrastní bílé límečky
- krajkové rukávy,
- perly na černém podkladu,
- šaty s jemnými volány, ale v temném provedení.
Není to temnota, která straší. Je to temnota, která přitahuje.
Goth glam 2025: elegance, která nepřehrává
Trend je překvapivě nositelný. Ať chcete jen malý náznak nebo dramatický look, funguje to skvěle.
Jak vypadá moderní Wednesday styl?
- Šaty, které obepnou postavu, ale nechají ji dýchat.
- Límečky, které rozzáří obličej.
- Jemná černá krajka ve vrstvě, která působí jako stín.
- Make-up, který je čistý, spíš éterický než dramatický.
- Vlasy hladké, nízký culík, nebo lehká vlna.
Je to vzácný trend: divoký svým dojmem, ale jednoduchý na nošení.
Proč se goth glam hodí právě na Vánoce
Možná to zní netradičně, ale dává to smysl. Konec roku v nás probouzí touhu po symbolice a po příbězích, které mají hloubku. A právě temná elegance ukazuje, že i černá může být slavnostní – jen jiným způsobem než flitry a zlato.
Jak trend nosit, aniž by působil jako převlek
Tipy stylistů:
- Vyberte jeden dominantní prvek (límec, rukáv, materiál).
- Zbytek nechte čistý.
- Nepřehánějte šperky – stačí jedna perla nebo jemná čelenka.
- Boty Mary Jane nebo elegantní nízké podpatky.
-
- A ano, černé silonky s mikro puntíkem jsou letos triumf.
Podstatné je, aby se Wednesday styl stal „vámi“, ne vaší maskou.
A proč to celé působí tak dobře?
Protože tahle móda nejde po trendu. Jde po pocitu.
Je v ní kousek nostalgie, trochu temnoty, spousta elegance a hlavně svoboda. Wednesday nikdy nezapadá do davu – a v tom je síla, kterou ženy v roce 2025 instinktivně vyhledávají.
Není to o tom být temná. Je to o tom být jiná.
Možná je to právě ten styl, který vaše svátky potřebovaly
Jeden detail, jeden límec, jedny šaty – a najednou cítíte, že se ve vás probouzí lehká rebelka. Ta, která nechce být „přehlédnutelná“. Ta, která se chce smát i ve vážnosti. Ta, která si dovolí vyzkoušet něco nového, protože…tak proč ne právě teď?
A možná právě to je důvod, proč goth glam přebírá letošní sváteční sezónu.