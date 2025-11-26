Ceny garáží drtí rekordy: Lidé v nich parkují i vrtulníky, investoři se o ně perou!
26. 11. 2025 – 10:38 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Zapomeňte na nákup bytu, novým hitem realitního trhu jsou obyčejné garáže. Z betonových kójí pro auta se stává nedostatkové luxusní zboží, jehož hodnota letí vzhůru závratnou rychlostí. Situace na trhu začíná být kritická – poptávka drtí nabídku a ceny rostou takřka identickým tempem jako u starších bytů. Kdo zaváhal s koupí, teď jen nevěřícně kroutí hlavou nad cenovkami, které v největších městech atakují hranici dvou milionů korun.
Pokud jste si mysleli, že investice do nemovitostí je jen o rezidencích, jste na omylu. Garáže a parkovací stání se staly novým zlatým dolem. Realitní trh zažívá paradoxní situaci, kdy se "díra pro auto" zhodnocuje stejně efektivně jako bytová jednotka. Data z největšího realitního portálu Sreality.cz hovoří jasně a nekompromisně. Průměrná cena garáží skočila meziročně o masivních 19 procent. Za metr čtvereční dnes zájemci zaplatí v průměru téměř 35 tisíc korun, u parkovacích stání je to dokonce skoro 46 tisíc. Důvod? Staré dobré pravidlo trhu: všichni je chtějí, ale nikde nejsou. Nové se téměř nestaví a developeři v projektech preferují jen parkovací stání.
Cenová horečka napříč republikou
Zatímco v Praze a Brně se ceny šplhají do astronomických výšin, cenový skok je cítit po celé republice. Kdo hledá garáž v metropolích, musí si připravit balík peněz. Částky v inzerátech se v těchto městech běžně pohybují mezi 400 tisíci až neuvěřitelnými 1,8 miliony korun. O něco levněji vyváznete snad jen v Ostravě, kde jsou ceny zhruba poloviční. Regiony ale rozhodně nezůstávají pozadu.
„V porovnání s druhým a třetím kvartálem roku 2024 nabídková prodejní cena garáží meziročně nejvíce vzrostla v Libereckém a Zlínském kraji, a to o více než pětinu. V Praze došlo k meziročnímu zdražení nabídkových cen garáží o třináct procent,“ uvedl Štěpán Matějka, datový analytik Sreality.cz.
Sklad, fitko nebo hangár pro vrtulník?
Co stojí za touto mánií? Není to jen zoufalá snaha řidičů zaparkovat ve městech, která je dusí modrými zónami a poplatky za stání na ulici. Garáž už dávno není jen domovem pro rodinný vůz. Lidé jsou vynalézaví a z těchto prostor dělají všechno možné, jen aby získali kousek místa navíc, který jim v přeplněných bytech chybí. Fenomén "man caves" neboli mužských trucoven, dílen či skladů harampádí nabírá na obrátkách.
Bizarnost některých požadavků potvrzuje i odborník z praxe. „Spousta lidí si nechává garáž postavit jako skladovací prostor, protože doma jednoduše nemají na řadu věcí místo, ale i jako dílnu nebo cvičební sál. Máme dokonce zákazníky, kteří v garáži parkují helikoptéry,“ konstatoval Marek Choleva, spoluzakladatel firmy Gardeon.
Zlatý důl pro investory s jedním háčkem
Pro drobné investory se garáže staly ideální vstupenkou do světa realit. Jsou levnější než byty, a přesto nabízí zajímavé zhodnocení a ochranu úspor před inflací. Navíc odpadají starosti, které děsí majitele bytů – žádné zničené kuchyně nebo neplatiči, které nelze vystěhovat.
„U garáží hraje velkou roli jednoduchost – žádné problémy s nájemníky, minimální výdaje a likvidita často překvapivě vysoká,“ uvedl Ondřej Hon, majitel společnosti CEMAP- cenové mapy.
Má to ale jeden zásadní háček, na kterém si mnoho kupců vyláme zuby. Pokud nemáte hotovost, na klasickou hypotéku zapomeňte. Banky vám na garáž nepůjčí standardním způsobem. Jedinou cestou je takzvaná americká hypotéka, tedy neúčelový úvěr, za který si ale kvůli vyšším úrokům výrazně připlatíte. I přes tuto překážku však zájem nepolevuje a bitva o metry čtvereční pokračuje.