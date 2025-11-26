Nezaměstnaný Ital se vydával za svou mrtvou matku, protože chtěl její důchod
26. 11. 2025 – 10:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Černé chlupy na krku, na rukou a na bradě postarší ženy, která si přišla na úřad vyměnit průkaz totožnosti vzbudily pozornost úřednice a nakonec i policie, která 57letého muže ze severní Itálie zatkla.
Muž, jehož totožnost italské úřady nezveřejnily, je synem Grazielly Dall’Ogliové, která zemřela ve svých 82 letech v roce 2022 ve městečku Borgo Virgilio nedaleko Mantovy. Její syn však smrt neohlásil, patrně proto, že chtěl pobírat její důchod. S odkazem na policii o to informoval zpravodajský web CNN.
Zadrženým je podle policie bývalý zdravotní bratr, který je aktuálně nezaměstnaný. Když jeho zemřelé matce vypršela platnost průkazu totožnosti, nalíčil se, vzal si paruku, oblékl si její šaty a vydal se na úřad průkaz vyměnit, což v Itálii lze jen osobně.
Úřednice, která žádost o výměnu průkazu vyřizovala, však pojala podezření a informovala policii, která paní Dall’Ogliovou pozvala znovu na obecní úřad. Podle záběrů z bezpečnostních kamer muž opět přijel převlečený za svou matku, která však nebyla držitelkou řidičského průkazu. Už na parkovišti na něj čekala policie, sdělil CNN policejní mluvčí. Strážníci pak zamířili na adresu zemřelé a našli její mumifikované tělo v prádelně zabalené do spacáků.
Muž je obviněn z ukrývání mrtvoly, z podvodu na státu, z vydávání se za jinou osobu a z padělání veřejného listinného dokladu, uvedl policejní mluvčí. Dále Ital čelí obvinění, že z těla své matky odstranil injekční stříkačkou tekutiny, aby zabránil rozkladu. Byla nařízena pitva, aby se zjistilo, jak žena zemřela. Muž zůstává ve vazbě, zatímco se čeká na výsledek pitvy, dodal policejní mluvčí.
Podvody s důchody jsou v Itálii běžné a podle statistik italské finanční policie Guardia di Finanza jsou každý rok zatčeny desítky lidí za to, že se vydávají za zemřelé, aby pobírali jejich důchody, uvedla CNN.