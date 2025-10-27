Dnes je pondělí 27. října 2025., Svátek má Šarlota a Zoe
Celníci v pražské Sapě odhalili padělky za téměř deset milionů korun

27. 10. 2025 – 16:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Celníci v pražské tržnici Sapa odhalili téměř 1300 kusů padělaného zboží skoro za deset milionů korun v hodnotě originálů.

V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí celní správy Igor Lenský. V Sapě podle něj padělky značkového zboží celníci nacházejí opakovaně.

Padělané zboží 23 známých značek odhalila hlídka pražských celníků při kontrole v kontejneru v areálu tržnice. Z fotografií kontrolovaných prostor, které celníci zveřejnili, vyplývá, že šlo například o padělky kabelek, oblečení či parfémů. "Zboží porušovalo ustanovení zákona týkající se skladování a nakládání se zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví," uvedl Lenský.

V Sapě se celníci s porušeném práva duševního vlastnictví setkávají podle mluvčího opakovaně. Například v květnu v tržnici zajistili padělané textilní výrobky a obuv za 44 milionů korun, v březnu pak skoro za sto milionů korun.

trh Praha padělky kriminalita ČR clo
ČTK

