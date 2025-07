Čeká tohle i vás? V Japonsku si důchodce můžete pronajmout

17. 7. 2025 – 7:01 | Zpravodajství | Alex Vávra

V Japonsku si můžete pronajmout babičku na hodinu – ať už potřebujete uvařit, poradit si v životě, nebo jen doprovodit na svatbu. Služba OK Babička spojuje osamělé duše s aktivními seniorkami a ukazuje, že stáří může být přínosem, ne přítěží.

V zemi, kde se snoubí technologie s tradicí a kde je lidská osamělost často větší problém než doprava v Tokiu, vznikají služby, které Evropanům mohou připadat jako z jiného světa. Jednou z nich je i OK Obaachan – tedy OK Babička. Tato japonská služba vám umožní pronajmout si starší ženu ve věku 60 až 94 let. A ne, není to vtip.

Za základní sazbu 3 300 jenů na hodinu (cca 23 dolarů) a příplatek za dopravu získáte společnost, pomoc, radu i náruč, která má něco za sebou. Babičky v nabídce nejsou žádné náhodné seniorky – mnohé z nich jsou vyhlášené kuchařky, zkušené hospodyně, mistryně kaligrafie nebo prostě jen skvělé posluchačky, které umí být oporou. Službu od roku 2012 provozuje firma Client Services a dnes má na výběr přes 100 aktivních „babiček“, které přinášejí do moderního světa trochu tepla a lidskosti.

Rady, vaření i coming out

Když si v Japonsku pronajmete babičku, nečekejte jen utírání prachu nebo pečení sušenek. Tyto ženy dokážou zprostředkovat generacemi nabytou moudrost i nečekaně pevné nervy. Jedna klientka si přála, aby šla babička s ní, když se chtěla rozejít s přítelem, jiný klient potřeboval, aby seniorka ztvárnila příbuznou na jeho svatbě, protože neměl dost blízkých. Babičky jsou také žádány při rodinných sporech jako nezaujatí mediátoři, pomáhají s vařením, hlídáním dětí nebo třeba jako podpora pro muže, kteří chtějí rodičům říct, že jsou gay. Někteří klienti si je objednávají jen proto, aby si mohli popovídat a slyšet jiný názor než od lidí ve svém okolí.

zdroj: Profimedia.cz

Webové stránky služby zdůrazňují, že právě věk dává těmto ženám klidný přístup k životním situacím, které by mladší generaci možná rozhodily. Jejich zkušenosti s domácností, výchovou, vztahy i osobními krizemi jsou zdrojem klidu a jistoty. A především – mnoho z nich má pořád chuť být užitečné a cítit se potřebné.

Důchod nestačí, práce dává smysl

Za vznikem služby ale není jen snaha o lidské teplo. Stojí za ní také tvrdá realita. V Japonsku žije podle údajů statistického úřadu přes 9 milionů lidí starších 65 let, kteří stále pracují – to je každý čtvrtý senior. Důchody často nestačí ani na základní potřeby, a tak hledají způsob, jak si přivydělat. OK Babička tak plní dvojí roli: dává seniorům práci, která má smysl, a mladším generacím poskytuje kontakt s někým, kdo ví, co je to trpělivost, nadhled a skutečné problémy.

Služba není jediným případem „pronájmu lidí“ v Japonsku. Už dříve se objevila například Ossan Rental – pronájem „chlapíků středního věku“, nebo Debucari, která nabízela k pronájmu silnější osoby. Kontroverzní Wakaresaseya zase pomáhala lidem rozbíjet vztahy – za úplatu.

Reakce veřejnosti na OK Babičku jsou smíšené. Někdo vidí skvělý nápad, jiný pociťuje smutek z toho, že si lidé musí najímat společnost. Objevují se komentáře jako: „Dnes je spousta zdravých lidí po šedesátce, kteří mají co nabídnout“ nebo „Chudáci dědečci, na ně se zapomnělo.“ Ale právě pro ně existuje například zmiňovaná Ossan Rental, kde lze najít i muže v důchodovém věku. V Japonsku se tak opět ukazuje, že i osamělost se dá outsourcovat – a že někdy je lidské teplo tím nejcennějším, co si lze koupit.