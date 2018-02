Strategické partnerství Číny a Česka: výhody jen pro vyvolené na obou stranách

9:30

Mezinárodní policejní organizace Interpol loni v listopadu poskytla italskému ministerstvu vnitra seznam 50 lidí, kteří jsou údajně napojeni na takzvaný Islámský stát a kteří v předchozích měsících dorazili do Itálie. Napsal to web deníku The Guardian, který má k seznamu přístup. Tito lidé se mohou snažit dostat se dál do Evropy. Italská policie informaci zpochybnila, nejsou prý pro ni důkazy.