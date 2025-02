Čágo belo, potomci! Tereza Pergnerová oznámila radostnou novinu.

Oblíbená moderátorka na sociálních sítích neskrývá radost nad novým přírůstkem do rodiny. A jestli je vlastní, nebo nevlastní, nehraje roli – Tereza je v sedmém nebi.

Moderátorka Tereza Pergnerová se před fanoušky svého Instagramu blýskla radostnou novinou: Už přes měsíc je nevlastní babičkou. Dcera jejího partnera Jiřího Chlebečka totiž porodila syna.

Pergnerová čiší štěstím: „Můj muž je dědeček. Krásná Dianka má božského syna – Jana. Tak nějak chtivě si přivlastňuji titul neúplně vlastní babičky. Je to krásný pocit,“ napsala na svých sociálních sítích. Dítě nicméně rodičům za načasování jednou moc nepoděkuje, narodilo se totiž den před Štědrým dnem. Umíte si představit mít narozeniny 23.12.?

Sama Pergnerová už má dvě vlastní děti, syna Samuela (24) a dceru Natálii (16) právě se svým současným partnerem Chlebečkem. Pergnerová však svou dceru až donedávna před veřejností spíše skrývala: "My moc nechodíme na veřejnost, ale je to proto, že jsem chtěla, aby Natálka měla dětství. Aby mohla dospívat, jak je potřeba," uvedla pro eXtra.cz. "Teď je ten čas, kdy vím, že je silná a pevná, tak doufám, že z toho nebude zklamaná, že se jí nedostane třeba nějaká bída. Vím, jak to v mediálním světě chodí," doufá Pergnerová, že dcera ustojí tlak slávy.