Antisemitský novinář Adam B. Bartoš vydává spisek šéfa dezinformačního Aeronetu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Ve světě literatury je běžné, že autoři vydávají svá díla pod pseudonymy. Publikace o necelých 70 stranách, jejíž autor je podepsán jako VK (Vedoucí Kolotoče), je ale jiná. O literární ambice v ní nejde. Autorem je anonymní šéfredaktor prokremelského dezinformačního webu Aeronet, vydavatelem textu pak soudem uznaný antisemita Adam B. Bartoš, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Výsledkem spolupráce je text, které si mohou zájemci stáhnout do své čtečky za 77 korun. Nebo koupit v brožované vazbě za 99 Kč.

Pokud tedy chtějí trávit svůj čas s textem nazvaným "Human ex machina: Úsvit posthumanismu a vlády strojů" a pokud jim zároveň nevadí, že by koupí publikace podpořili další fungování dezinformačního webu.

Z národovecké knihovničky

"Kdo jsou lidé, kteří mají dar dlouhověkosti a řídí procesy na Zemi napříč staletími? Co je to Syndikát a jaké jsou jeho záměry s lidstvem? A končí lidstvo, když vyvolalo démona umělé inteligence, která ho brzy předčí? Je řešení v útěku do kosmu a v kolonizaci dalších planet a pro jaké vyvolené je tato cesta vzhůru určena? A co se stane s námi, kteří zde zůstaneme?" klade otázky anotace útlého spisku.

Identita "Vedoucího Kolotoče" není známá. Jak vloni upozornil HlídacíPes.org, Aeronet před časem změnil své oficiální sídlo. Z nizozemského Eindhovenu se pod hlavičkou American European News formálně přestěhoval do New Yorku. Konkrétně do mrakodrapu vlastněného americkým prezidentem Donaldem Trumpem; místo je známým sídlem virtuálních kanceláří.

HlídacíPes.org tehdy přes kontaktní formulář na webu požádal autory Aeronetu o konkrétní jména redakčního týmu.

"Není důležité znát jméno pošťáka, je důležité pochopit dopis, který vám přináší. (…) My nejsme důležití, kdo píšeme články. Důležité je to, co píšeme," napsal v emailu "Vedoucí Kolotoče".

Nyní se tedy veřejnost může seznámit s tištěnou verzí jeho světonázoru; vydalo ji „již jako svou 17. publikaci nakladatelství Adam Benjamin Bartoš“ v edici "Národovecká knihovnička".

Přítel dvou prezidentů

I Bartoš je autorem několika publikací, které si vydává ve své režii. Například v srpnu 2014 vydal spisek nazvaný "Zpověď. Jsem antisemita?".

"Jde zřejmě o nejrasističtější a nejvíce antisemitské dílko v polistopadové historii českého nakladatelského úsilí," popsal "Zpověď" publicista Jan Urban ve svém textu pro HlídacíPes.org.

Adama B. Bartoše svého času Václav Klaus označil za "geniálního novináře". Těší se i přízni současného prezidenta Miloše Zemana. Ten jej oficiálně pozval na Pražský hrad jako hosta u příležitosti předávání státních vyznamenání.

Adam B. Bartoš je i pravidelným respondentem ruských propagandistických webů, pravidelně jej cituje i ruskou vládou placený Sputnik.

Za své protižidovské texty byl Bartoš, který například v roce 2015 umístil protižidovský vzkaz ke hrobu Anežky Hrůzové v Polné na Jihlavsku, pravomocně podmínečně odsouzen.

Bartoš je známý také kvůli svému seznamu pravdoláskařů a lidí židovského či domněle židovského původu aktivních ve veřejném životě.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky