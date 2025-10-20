Dnes je pondělí 20. října 2025., Svátek má Vendelín
20. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Bývalí partneři prý byli narcisté! Agáta Hanychová: "Jediná cesta byla odejít"
zdroj: Profimedia.cz
Slavná influencerka si do podcastu pozvala experta na narcismus.

Oblíbené influencerky Agáta Hanychová a Ornella Koktová si do svého podcastu pozvaly nečekaného hosta. Dorazil Petr Kinkor, osobní kouč a expert na projevy narcismu.

Během hovoru pak vyšlo najevo, že obě dámy mají s narcismem bohaté zkušenosti.

Ornella namířila obviňující prst na vlastní matku: „No tak já jsem to taky zažila v dětství. Já si myslím, že mám narcistickou matku, protože to bylo právě u nějaké situace, kde bylo víc lidí, a ona vlastně vyprávěla jiný příběh, ale vyznívalo to tak, že byla schopná se do krve zlobit za svou vymyšlenou pravdu,“ uvedla.

Agáta zas přidala názor, že má s narcistou dítě. A ne jen s jedním.

„My jsme tady dost konkrétní, takže já si myslím, že jsem žila s narcistou. Nemyslím jen svého expartnera, ale myslím si, že narcista byl i druhý otec mého dítěte,“ vypálila bez obalu.

Jméno neuvedla, ale z kontextu je jasné, že mluvila o Jaromíru Soukupovi a Jakubu Prachařovi. S prvním jmenovaným se přitom stále soudí kvůli střídavé péči o společnou dceru.

Dle svých slov se ve vztazích snažila, co to šlo, ale nakonec to nikam nevedlo: „Byla jsem v takovém nekomfortu, že jsem si zažila všechny cesty, jak to zkusit napravit, ale když jsem si pak spočítala normálně matematikou, kolik je těch hezkých chvil a kolik je těch hrozných, tak samozřejmě převyšovalo to hrozné. Jediná cesta byla odejít,“ prohlásila rozhodně.

