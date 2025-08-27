Žena, která uvízla v roce 1994: Když žijete každý den stále dokola
27. 8. 2025 – 9:46 | Zpravodajství | Alex Vávra
Každé ráno se Michelle Philpotsová probouzí s pocitem, že je rok 1994. Kvůli vzácné poruše paměti nedokáže ukládat nové vzpomínky, a tak se její život stal nekonečnou smyčkou. Její příběh inspiroval film 50× a stále poprvé – ale realita je mnohem tvrdší než romantická komedie.
Více než tři desetiletí žije Michelle Philpotsová z britského Lincolnshiru ve světě, kde čas nikdy nepokročil za rok 1994. Každé ráno se probouzí s pocitem, že včerejšek neexistoval. Její mozek si jednoduše nedokáže uložit nové vzpomínky. To, co pro většinu lidí tvoří přirozenou kontinuitu života – dětství, dospívání, rodina, práce, přátelé – je pro ni prázdná plocha, na níž nezůstává žádná stopa.
Příběh Michelle začal sérií nešťastných nehod. V roce 1985, když jí bylo pouhých 22 let, se zranila při motocyklové havárii. O pět let později přišla automobilová nehoda, která její oslabený mozek poškodila ještě víc. Během následujících let se u ní rozvinula epilepsie a postupná ztráta schopnosti ukládat nové vzpomínky. Zpočátku byla jen zapomnětlivá, ale do roku 1994 se ukázalo, že jde o nevratnou změnu. Zaměstnavatelé si všimli, že není schopná odvádět práci – dokázala celý den kopírovat jeden a tentýž dokument, aniž by si uvědomila, že to už několikrát udělala. Brzy ztratila místo a její život se zredukoval na systém pomůcek, bez nichž by se nedokázala orientovat.
Každý den znovu a znovu
Michelle sama přiznává, že její život připomíná film Na Hromnice o den více. Každý den je stejný, jako by se čas zastavil. V jejím domě visí desítky lístečků Post-It s připomínkami, používá kalendáře i chytrý telefon. Největší oporou je ale její manžel Ian, který jí musí dennodenně dokazovat, že jsou manželé. Michelle nemá žádné vzpomínky na jejich svatbu v roce 1997, přesto „ví“, že spolu jsou – hlavně díky fotografiím, které jí Ian neustále ukazuje.
„Musím být trpělivý a smířit se s tím, že si nepamatuje,“ říká Ian. „Samozřejmě je to frustrující, ale musím zůstat klidný, protože ji miluji.“ Lékaři označili její stav jako anterográdní amnézii – vzácnou poruchu, kdy mozek není schopen ukládat nové informace do dlouhodobé paměti. Neurolog Peter Nestor k tomu dodává: „Člověk zvládá běžné denní činnosti, třeba řídit auto nebo mluvit. Ale kdyby se vás někdo zeptal, co jste dělali včera, neměli byste tušení.“
V roce 2005 Michelle podstoupila náročnou operaci, která odstranila část poškozených mozkových buněk. Záchvaty díky tomu téměř zmizely, ale paměť se jí vrátit nedokázala. Sama přiznává, že někdy má pocit, jako by se její dům proměnil ve vězení. „Moje paměť je pryč a lepší už to nebude,“ říká. Přesto se snaží mít smysluplný život – tři dny v týdnu věnuje dobrovolnické práci pro lidi s postižením ve Spaldingu. Roky rehabilitace přinesly jen drobná zlepšení. Díky tomu, že dokáže rozeznávat vzorce, si zvládne zapamatovat až šest číslic, když je vyťuká na číselníku telefonu. „Samotné číslo si nepamatuju,“ vysvětluje, „ale vybavím si ten vzor.“ U knih nebo televizních seriálů to ale nefunguje – příběhy se jí okamžitě vytrácejí z mysli a i při opakovaném sledování působí vždy nově.
Skutečná inspirace pro film
Osud Michelle Philpotsové zaujal i tvůrce hollywoodského filmu 50× a stále poprvé z roku 2004. V něm se Adam Sandler jako sukničkář Henry zamiluje do Lucy v podání Drew Barrymore, která po autonehodě každý den zapomene vše, co se stalo. Zatímco Michelle se probouzí bez paměti na den předchozí, filmová Lucy přichází o vzpomínky vždy přes noc. Její rodina se snaží vytvářet iluzi, že čas plyne normálně, ale Henry hledá jiné řešení – dá jí kazetu a deník, aby si mohla každý den znovu uvědomit, co se stalo a jaký je její život.
U Michelle hraje tuto roli Ian. On je tím, kdo vyplňuje prázdná místa ve vzpomínkách a pomáhá jí zůstat zakotvená v přítomnosti. Ukazuje jí svatební album, připomíná události, které sama nezná, a podporuje ji v každodenním fungování. Vše ostatní zajišťují lístečky a digitální připomínky. Ty fungují podobně jako Lucyin deník a kazeta. Příběh Michelle i filmové Lucy upozorňuje, jak málo toho stále víme o vzniku a uchovávání vzpomínek. Zároveň ukazuje, že i když věda nedokáže vrátit to, co bylo ztraceno, lidská trpělivost, soucit a tvořivost mohou pomoci najít nové cesty, jak se se světem vyrovnat. Michelle Philpotsová sice žije v nekonečné smyčce, ale díky svému muži a vlastní odhodlanosti v ní nachází aspoň kousek jistoty a smyslu.