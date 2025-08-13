Babiš: Balaštíková nebude na kandidátce do říjnových sněmovních voleb
13. 8. 2025 – 14:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dlouholetá poslankyně ANO Margita Balaštíková nebude po informacích, podle nichž ve sporech s bývalým manželem objednávala zabití psa jeho partnerky, na kandidátce do říjnových voleb.
O členství poslankyně Margity Balaštíkové v ANO bude v pondělí jednat krajské předsednictvo hnutí. ČTK to dnes řekl hejtman Zlínského kraje a krajský předseda hnutí ANO Radim Holiš (ANO). Po informacích, podle nichž se snažila ve sporech se svým bývalým manželem poškodit jeho firmu s využitím kontaktů na zlínské hygieniky a také objednávala zabití psa jeho partnerky, nebude poslankyně na kandidátce do říjnových sněmovních voleb.
"Je to absolutně nepřijatelné a musí okamžitě skončit," uvedl Babiš. Neumí si představit, že by něčeho takového byl člověk schopen. Serveru iDNES to řekl předseda hnutí Andrej Babiš.
Obvinění jsou podle Holiše vážná, on sám by na místě Balaštíkové odstoupil.
Balaštíková je poslankyní od roku 2013 a mandát měla obhajovat ve Zlínském kraji coby dvojka kandidátky. Poslankyně na sociálních sítích uvedla, že nikdy nikoho nekontaktovala. Nahrávka, o které dnes informovaly Seznam Zprávy, je podle ní podvrh. Uvedla také, že se bude bránit.
Holiš dnes ČTK řekl, že hnutí bere situaci velmi vážně. O zásahu do kandidátky může podle něj rozhodnout pouze předseda hnutí. Informace jsou podle Holiše však tak závažné, že na místě Balaštíkové by situaci vyhodnotil a reagoval odstoupením, aby nepoškozoval své kolegy. "Situaci bereme velmi vážně, obvinění jsou vážná. A proto jsme v úzké komunikaci nejenom s panem předsedou, ale i s celorepublikovým výborem hnutí, který se tím zabývá," uvedl Holiš.
Na pondělí chce Holiš svolat krajské předsednictvo, které bude řešit členství Balaštíkové v ANO. "To je kompetence krajského předsednictva a krajského hnutí ANO," uvedl Holiš.
Co se týká kandidátních listin, nyní je možné už jen vzdání se kandidatury samotným kandidátem nebo odvolání kandidáta zmocněncem. "Žádné jiné změny nebo doplnění možné nejsou. Oba úkony mohou být učiněny nyní a nejpozději do 48 hodin před volbami. Pokud se tak stane do čtvrtka 14. srpna 16:00, posouvá se pořadí na kandidátní listině. Pokud až po vydání rozhodnutí o registraci kandidátní listiny krajským úřadem, tak se pořadí už neposouvá," řekl dnes ČTK Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Odvolání kandidáta řeší zmocněnec dané strany. Krajskému úřadu jej může poslat z datové schránky, doručit jej na krajský úřad osobně nebo poštou poslat originál odvolání. Do dnešních 10:30 se tak nestalo, uvedl Vandík.
Balaštíková se podle Seznam Zpráv před dvěma roky snažila opakovaně objednat zabití psa patřícího nové partnerce svého manžela, s nímž se tehdy za vyhrocených okolností rozváděla. Vyplývá to podle serveru z nahrávek, které Josef Balaštík v létě 2023 tajně pořídil v jejich rodinném domě. Chtěl mít důkazy o konfliktech, k nimž musela vyjíždět i policejní hlídka. Babiš uvedl, že chování Balaštíkové je absolutně nepřijatelné a poslankyně musí na kandidátce okamžitě skočit.
"Tohle je klasický příklad článku psaného na objednávku - bez ověření faktů. Pokud je pravdou, že policie se celou záležitostí zabývá, což ovšem doposud nevím, tak očekávám, že se seznámím s tím, co jsem údajně říkala," napsala dnes poslankyně. Zlínská policie dnes uvedla, že informace týkající se poslankyně Balaštíkové prověřuje a vyhodnocuje i nahrávky. Zahájila již úkony trestního řízení.
Balaštíková, která je stínovou ministryní zemědělství, se podle nahrávek také pokoušela s využitím svých kontaktů na zlínské hygieniky poškodit firmu ChemProgres vyrábějící čisticí prostředky pro zemědělce, jejímž jednatelem je její bývalý manžel, uvedly v úterý Seznam Zprávy. Policie případ prověřuje. Kvůli tajnému nahrávání podala Balaštíková trestní oznámení. Policie ho ale loni v červenci odložila.
Aktuální informace: Poslankyně Margita Balaštíková se rozhodla s okamžitou platností pozastavit členství v hnutí ANO. Chce bojovat o očištění svého jména, uvedla na facebooku. Po informacích, podle kterých ve sporech s bývalým manželem objednávala zabití psa jeho partnerky, nebude na kandidátce do říjnových voleb, sdělil dopoledne lídr hnutí Andrej Babiš. Balaštíková tvrdí, že nahrávky, o nichž informoval server Seznam Zprávy, jsou zmanipulované. Věří, že se to velmi brzo prokáže, i kdyby se měla soudit.